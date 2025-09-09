《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２７％，歐盟或對中國實施「二級制…

《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２７％，報３８１６﹒６６

點，深成指低開０﹒５４％，創業板指低開１﹒０９％。半導體板塊走低，銀行及地產股向好。



據外媒消息，歐盟官員正討論對中國及其他購買俄羅斯石油和天然氣的第三方國家，實施新

一輪制裁的方案，此舉回應了美國加大對俄羅斯施壓的呼籲。報道指，歐盟外交官於日前啟動新

制裁方案的磋商，方案或涵蓋對中國實施所謂「二級制裁」。



同時，巴西總統盧拉和中國國家主席習近平不點名批評美國，呼籲金磚國家團結一致。中國

擬修改對外貿易法，將跨境服務貿易負面清單管理制度等改革舉措上升為法律制度，並完善了部

分反制措施。



關稅壓力和價格戰之下車企競爭日益激烈，乘聯分會數據顯示，中國８月狹義乘用車零售銷

量同比增長４﹒６％，新能源車增７﹒５％。比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）正加

快歐洲市場布局，其高管表示，公司將在三年內實現歐洲本地生產電動汽車，以避免歐盟關稅。



另外，人行今日進行２４７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有

２５５７億元逆回購到期，即今日淨回籠８７億元。（ｗｎ）

