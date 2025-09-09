  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒２７％，歐盟或對中國實施「二級制…

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒２７％，報３８１６﹒６６
點，深成指低開０﹒５４％，創業板指低開１﹒０９％。半導體板塊走低，銀行及地產股向好。
　
　　據外媒消息，歐盟官員正討論對中國及其他購買俄羅斯石油和天然氣的第三方國家，實施新
一輪制裁的方案，此舉回應了美國加大對俄羅斯施壓的呼籲。報道指，歐盟外交官於日前啟動新
制裁方案的磋商，方案或涵蓋對中國實施所謂「二級制裁」。
　
　　同時，巴西總統盧拉和中國國家主席習近平不點名批評美國，呼籲金磚國家團結一致。中國
擬修改對外貿易法，將跨境服務貿易負面清單管理制度等改革舉措上升為法律制度，並完善了部
分反制措施。
　
　　關稅壓力和價格戰之下車企競爭日益激烈，乘聯分會數據顯示，中國８月狹義乘用車零售銷
量同比增長４﹒６％，新能源車增７﹒５％。比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）正加
快歐洲市場布局，其高管表示，公司將在三年內實現歐洲本地生產電動汽車，以避免歐盟關稅。
　
　　另外，人行今日進行２４７０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
２５５７億元逆回購到期，即今日淨回籠８７億元。（ｗｎ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處