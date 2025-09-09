《Ａ股行情》滬綜指半日收跌０﹒２９％，黃金板塊逆勢漲

《經濟通通訊社９日專訊》滬深三大指數上午集體收挫，滬綜指半日跌０﹒２９％，報

３８１５﹒６１點，深成指跌０﹒８９％，創業板指弱１﹒７７％。兩市半日成交１３１６８億

元（人民幣．下同），較上個交易日同時段成交大減３３３８億元或２０％。



最新數據顯示，９月８日Ａ股兩融餘額達２﹒３１萬億元，其中融資餘額為２﹒３萬億，均

再創史上新高。一周前即９月１日Ａ股兩融餘額２﹒２９８萬億、融資餘額２﹒２８萬億為史上

次高。值得注意的是，昨日融資買入額達２７９４億，較９月１日下降４３６億；融資買入額佔

流通市值比例達２﹒４５％，較９﹒１上升０﹒０５％；融資買入額佔Ａ股成交額比例達

１１﹒３４％，較９﹒１下降０﹒２９％，槓桿資金流入速度有所放緩。



國際金價企於３６００美元上方，Ａ股黃金板塊逆勢大漲，恆邦股份（深：００２２３７）

、四川黃金（深：００１３３７）、赤峰黃金（滬：６００９８８）紛紛升停。市場對美聯儲本

月降息的預期升溫，提振了黃金需求，加上美元走軟、各國央行強勁的黃金儲備積累、寬鬆的貨

幣政策環境，以及全球不確定性加劇，多種因素推高金價。今年迄今為止，黃金價格已上漲

３７％，繼２０２４年上漲２７％之後再度走高。



下跌方面，半導體板塊表現疲軟，上午跌近２％，中芯國際（滬：６８８９８１）挫

８﹒８％。公司擬通過發行對價股份向國家集成電路基金、集成電路投資中心、亦莊國投、中關

村發展以及北工投資收購中芯北方餘下４９％股權至全資擁有。中芯北方主要為客戶提供不同工

藝平台的１２英吋集成電路晶圓代工及配套服務。



《彭博》周一（８日）報道，美國正擬議每年審批向韓國三星電子和ＳＫ海力士中國工廠出

口芯片製造設備的許可。消息料對國內半導體廠商造成影響。（ｒｙ）

