09/09/2025 15:06

《Ａ股行情》滬綜指縮量收跌０﹒５１％，中芯Ａ復牌拖累半導體…

　　《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今日縮量下調，滬綜指收跌０﹒５１％，報
３８０７﹒２９點，險守三千八，深成指也跌１﹒２３％，創業板指挫２﹒２３％。滬深兩市全
日成交額２﹒１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量３００２億元或１２﹒４％。
　
　　中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股復牌帶動半導體等科技板塊殺跌，中芯股價挫
１０﹒３％，收報１０２﹒９９元；半導體整體跌２﹒５％。中芯國際落實擬按７４﹒２元╱股
的價格發行Ａ股股份收購控股子公司中芯北方４９％全部少數股權，以提高上市公司資產質量、
增強業務協同性。
　
　　分析人士稱，市場基本面沒有任何變化，調整主要是由於短期科創方向局部過熱導致的。全
體投資人對於這一輪牛市行情形成了共識，股市成為當下寬裕流動性必不可少的配置方向。牛市
中的回調時間往往較短，對市場是非常好的節奏變化，穩中有進的格局最有利於長期投資人。
　
　　另外，房地產板塊見反彈，濱江集團（深：００２２４４）等漲停。繼北京和上海之後，深
圳樓市限購政策再鬆綁。符合該市商品住房購買條件的居民家庭，在羅湖區、寶安區（不含新安
街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區範圍內購房不限套數。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４４３６﹒２６　　－０﹒７０　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８０７﹒２９　　－０﹒５１　　　　９１７７﹒９５　　
　　深證成指　　１２５１０﹒６０　－１﹒２３　　　１２００７﹒３０　　
　　創業板指　　２８６７﹒９７　　－２﹒２３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１２４５﹒５３　　－２﹒３８　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６２﹒６５　　－０﹒５９　　　　　２﹒６０　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５６﹒１８　　＋０﹒６２　　　　　１﹒２１　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

