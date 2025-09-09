《Ａ股行情》滬綜指縮量收跌０﹒５１％，中芯Ａ復牌拖累半導體…

《經濟通通訊社９日專訊》滬深股市今日縮量下調，滬綜指收跌０﹒５１％，報

３８０７﹒２９點，險守三千八，深成指也跌１﹒２３％，創業板指挫２﹒２３％。滬深兩市全

日成交額２﹒１萬億元（人民幣．下同），較上個交易日縮量３００２億元或１２﹒４％。



中芯國際（滬：６８８９８１）Ａ股復牌帶動半導體等科技板塊殺跌，中芯股價挫

１０﹒３％，收報１０２﹒９９元；半導體整體跌２﹒５％。中芯國際落實擬按７４﹒２元╱股

的價格發行Ａ股股份收購控股子公司中芯北方４９％全部少數股權，以提高上市公司資產質量、

增強業務協同性。



分析人士稱，市場基本面沒有任何變化，調整主要是由於短期科創方向局部過熱導致的。全

體投資人對於這一輪牛市行情形成了共識，股市成為當下寬裕流動性必不可少的配置方向。牛市

中的回調時間往往較短，對市場是非常好的節奏變化，穩中有進的格局最有利於長期投資人。



另外，房地產板塊見反彈，濱江集團（深：００２２４４）等漲停。繼北京和上海之後，深

圳樓市限購政策再鬆綁。符合該市商品住房購買條件的居民家庭，在羅湖區、寶安區（不含新安

街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、光明區範圍內購房不限套數。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４４３６﹒２６ －０﹒７０

上證指數 ３８０７﹒２９ －０﹒５１ ９１７７﹒９５

深證成指 １２５１０﹒６０ －１﹒２３ １２００７﹒３０

創業板指 ２８６７﹒９７ －２﹒２３

科創５０ １２４５﹒５３ －２﹒３８

Ｂ股指數 ２６２﹒６５ －０﹒５９ ２﹒６０

深證Ｂ指 １３５６﹒１８ ＋０﹒６２ １﹒２１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

