《海納智見－吳信坤》基本面無礙港股牛途繼續

《海納智見》今年４月起外賣戰正式拉開帷幕，阿里、美團、京東等紛紛加大投入，市場因

此擔憂港股互聯網龍頭盈利承壓，進一步牽動對港股整體基本面的憂慮。當前大部分港股公司已

披露中期業績，本文在梳理財報表現的基礎上，結合近期盈利一致預期變化，對港股基本面現狀

進行分析，並對下半年港股基本面及行情走勢作出展望。



從中報看，外賣戰影響初現，但港股硬件、材料、醫藥亮點突出。二季度以來的外賣補貼大

戰確實對部分港股互聯網龍頭業績產生影響，使得港股整體中報業績有所承壓。以財報年度為自

然年度的企業為樣本，全部港股２０２５Ｈ１╱２０２４歸母淨利累計同比為４﹒１％╱

１０﹒０％，恒生科技成分股增速為２１﹒６％╱６１﹒５％。阿里╱美團╱京東上半年業績受

到不同程度影響，銷售費用同比高增，雖然營收增長但經營利潤均下滑。儘管港股零售龍頭業績

受衝擊，但科技板塊中的技術硬件、軟件服務，以及材料、多元金融、醫藥等中報業績高增。



從一致預期看，近期港股可選消費盈利預期下修，材料╱醫藥╱科技上修。由於中報數據披

露相對滯後，參考今年三季度以來盈利一致預期的變化更能反映港股企業盈利近期動向。整體來

看，７月以來恒指、恒科ＥＰＳ增速預期明顯下修。７月以來，補貼戰進一步升級，疊加８月底

美團、阿里等公司中報披露外賣戰的衝擊，市場對盈利的擔憂迅速加劇，帶動預期大幅下修。雖

然港股整體盈利一致預期近期明顯下修，但從結構上看，主要受可選消費板塊拖累；部分其他板

塊則有不同程度上修，例如材料板塊、資訊科技、金融板塊。



下半年港股基本面或迎來轉機，港股牛途有望繼續。隨著反內捲政策落地，互聯網龍頭業績

最艱難時刻或逐步過去。近期海外科技巨頭宣布超大規模基建投資計劃，反映對ＡＩ應用回報的

樂觀判斷。同時國內大模型迭代加速，港股互聯網龍頭繼續加碼ＡＩ資本開支。隨著美國芯片禁

令鬆動，國內資本開支有望續增，四季度港股互聯網叙事或由「外賣戰」轉向「ＡＩ賦能」，業

績預期改善可期。此外，會議重要窗口期在即，國內政策加碼對港股基本面也有裨益。疊加南向

仍有增量空間＋降息下外資或回流，下半年港股牛途有望繼續。



風險提示：數據披露不全造成偏誤，美國對華科技領域限制強化，國內穩增長政策力度不及

預期。



《國泰海通海外策略首席分析師 吳信坤》



