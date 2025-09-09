《Ａ股焦點》一線城市樓市鬆綁提振，地產股走強，新城控股升４％

《經濟通通訊社９日專訊》受一線城市樓市鬆綁提振，地產板塊再度走強，蘇寧環球

（深：０００７１８）、首開股份（滬：６００３７６）、臥龍新能（滬：６００１７３）及華

麗家族（滬：６００５０３）升停，濱江集團（深：００２２４４）漲５﹒３％，金科股份

（深：０００６５６）、城建發展（滬：６００２６６）升幅居前。



消息面上，繼北京和上海之後，深圳樓市政策再鬆綁。深圳市住建局上周宣布，符合該市商

品住房購買條件的居民家庭，在羅湖區、寶安區（不含新安街道）、龍崗區、龍華區、坪山區、

光明區範圍內購房不限套數。



新城控股（滬：６０１１５５）現價升逾４％，公司發布８月份經營簡報，上月商業運營總

收入約１１﹒９４億元（人民幣．下同），同比增長８﹒８３％；１－８月累計收入約

９３﹒３８億元，同比增長１０﹒９１％。８月份實現合同銷售金額約１５﹒７６億元，銷售面

積約１９﹒８８萬平方米。１－８月累計實現合同銷售金額約１３５﹒６６億元，累計合同銷售

面積約１７４﹒７８萬平方米。（ｒｙ）

