09/09/2025 09:48

【ＡＩ】百度李彥宏：數字人直播轉化率已超真人，ＡＩ大模型發…

　　《經濟通通訊社９日專訊》百度昨日在百度科技園舉行百度秋日嘉年華暨最高獎頒獎典禮，
百度創始人、董事長兼ＣＥＯ李彥宏現身，在談及數字人直播時表示，「我們的數字人直播已經
可以到了以假亂真的地步，很多人是看不出來直播是數字人還是真人，而且更重要的是，它的轉
化率很多時候已經超越真人」。
　
　　李彥宏又在談及ＡＩ發展時指出，「ＡＩ大模型發展到今天，其實已接近了臨界點，很快就
會有各種各樣非常有價值的應用能夠創造出來」，並指兩年前百度就開始強調，百度所有的產品
都要用ＡＩ，「今天，百度搜索有６５％都是帶有生成式內容的，而且這些內容通常都是排在最
前面的；百度百看也是多媒體的，通常不管用戶搜甚麼，出來最前面的都是一個圖集或者視頻，
甚至是直播形態的。這在全球所有的搜索引擎當中是最激進的改造，而這也代表著搜索引擎的未
來」。
　
＊百度最高獎今年一團隊奪得，獲頒１００萬美元＊
　
　　李彥宏並為獲獎團隊簽發１００萬美元的獎金支票。百度最高獎是為鼓勵每一個以「小團隊
」做「大成就」的百度員工而設立的獎項，自２０１０年發起至今，百度已累計發放近４億元人
民幣獎金。今年該獎項由來自百度推薦策略部的「心流」－－Ｆｅｅｄ端到端內容理解與序列生
成項目奪得。去年則有百度「縱橫」、「百煉」、「雲帆」和「輕舟」四支團隊獲得最高獎，共
獲得超２８００萬元人民幣獎金。（ｓｌ）

