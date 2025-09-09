《打擊貪腐》全國政協經濟委員會副主任張效廉被起訴，涉受賄且…

《經濟通通訊社９日專訊》據《新華社》報道，十三屆全國政協經濟委員會副主任張效廉涉

嫌受賄一案，已由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院依法指定，由河北省石家莊市人

民檢察院審查起訴；石家莊市人民檢察院近日已向石家莊市中級人民法院提起公訴。



檢察機關起訴指控：張效廉利用擔任黑龍江省哈爾濱市委副書記、市長，黑龍江省委常委、

宣傳部部長，十三屆全國政協農業和農村委員會副主任，十三屆全國政協經濟委員會副主任等職

務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特

別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。



公開資料顯示，６１歲的張效廉早年於北京林業大學林業系森林病蟲害防治專業畢業後留校

工作，曾任北京林業大學團委副書記、代理書記等職，之後進入共青團北京市委，１９９８年成

為共青團北京市委書記，２００１年進入北京市房山區委，歷任副書記、副區長、區長等職，至

２００５年轉至黑龍江，成為省長助理、省森工總局（中國龍江森工集團總公司）黨委書記，此

後曾任牡丹江市委書記，哈爾濱市委副書記、市長，黑龍江省委常委、宣傳部部長等職，至

２０１８年轉入全國政協，先後出任農業和農村委員會駐會副主任、經濟委員會駐會副主任，

２０２４年１０月被通報落馬，今年４月被通報開除黨籍、取消所享受待遇。



中紀委國家監委當時通報指，張效廉廉潔底線失守，公器私用，將手中的公權力作為謀私斂

財的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在案件處理、企業經營、工作安排等方面謀利，

並非法收受巨額財物。（ｓｌ）

