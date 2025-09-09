  • 會員
09/09/2025 13:58

《中葡關係》習近平見葡萄牙總理：深化戰略對接，發揮澳門獨特…

　　《經濟通通訊社９日專訊》國家主席習近平今日上午在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特
內格羅。習近平指出，今年是中葡建立全面戰略伙伴關係２０周年，雙方要賡續傳統友好，相互
信任、相互支持。中方願同葡方加強戰略溝通，深化發展戰略對接，拓展創新、綠色、海洋、醫
藥等領域務實合作，發揮澳門獨特橋樑作用，用好中國－葡語國家經貿合作論壇等機制，實現更
高水平互利共贏。
　
　　習近平又表示，中方願同葡方鼓勵文化、教育、旅遊、科研領域交往，深化人文交流；願同
葡方把握雙邊關係正確方向，讓中葡關係好上加好，並願同葡方密切多邊協作，共同踐行真正的
多邊主義，維護聯合國權威，維護自由貿易體制。
　
　　習近平強調，國際形勢越是變亂交織，中歐越要加強溝通、增進互信、深化合作。希望葡方
同中方一道，堅持中歐夥伴關係定位，推動中歐關係持續穩定健康發展。
　
＊葡萄牙總理：冀與中方加強雙向投資，深化能源、金融等合作＊
　
　　蒙特內格羅表示，過去２５年澳門成功實踐，充分證明葡政府當年作出了正確決定。葡方堅
定致力於深化葡中友好合作，期待同中方增進政治互信，密切經貿聯繫，加強雙向投資，深化能
源、金融、衛生、水利等方面合作，推動兩國關係繼續向前發展。葡方贊同習近平提出的全球治
理倡議蘊含的重要理念，願共同維護多邊主義，樂見中方為完善全球治理體系作出更大貢獻。中
國是歐洲不可替代的合作夥伴，葡方願為推動歐中關係健康穩定發展發揮積極作用。（ｓｌ）

