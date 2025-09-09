【聚焦人幣】淡馬錫旗下豐樹產業據報籌劃首次發行熊貓債，項目…

《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，淡馬錫旗下地產開發和投資公司
豐樹產業私人有限公司正在籌劃首期熊貓債；該項目尚處註冊階段，註冊規模不超過２０億元人
民幣，首期發行規模、期限、定價等要素尚未最終確定。
報道指，豐樹不予置評。
彭博匯總數據顯示，該期債券若成功發行，將成為這家新加坡公司的第一隻境內人民幣債券
。豐樹今年２月以３６﹒８億港元中標香港青衣一地塊。（ｓｌ）
09/09/2025 17:45
