  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 17:45

【聚焦人幣】淡馬錫旗下豐樹產業據報籌劃首次發行熊貓債，項目…

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《彭博》引述知情人士報道，淡馬錫旗下地產開發和投資公司
豐樹產業私人有限公司正在籌劃首期熊貓債；該項目尚處註冊階段，註冊規模不超過２０億元人
民幣，首期發行規模、期限、定價等要素尚未最終確定。
　
　　報道指，豐樹不予置評。
　
　　彭博匯總數據顯示，該期債券若成功發行，將成為這家新加坡公司的第一隻境內人民幣債券
。豐樹今年２月以３６﹒８億港元中標香港青衣一地塊。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處