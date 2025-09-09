《打擊貪腐》中國銀行前副行長林景臻涉違紀違法被查，近日傳失聯

《經濟通通訊社９日專訊》中紀委國家監委網站今日通報，中國銀行原黨委委員、副行長林

景臻涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。上周一（１日）有內

媒指出，林景臻疑似失聯，其手機關機。今年１月，未屆６０歲退休年限的林景臻以年齡原因，

辭去中行各項職務。



公開資料顯示，今年５月才滿６０歲的林景臻，１９８７年加入中國銀行，至２０１０年起

擔任該行金融總部總經理（公司業務），２０１４年成為該行金融部總經理；２０１５年５月出

任中銀香港（控股）有限公司副總裁；２０１８年３月成為中國銀行副行長。任職中行副行長期

間，林景臻曾兼任多職，包括中銀國際控股有限公司董事長、中銀國際證券股份有限公司董事長

、中銀香港（控股）有限公司非執行董事。



今年１月７日，中國銀行發布公告稱，董事會收到林景臻的辭呈，因年齡原因辭去該行執行

董事、董事會企業文化與消費者權益保護委員會委員、風險政策委員會委員及該行副行長職務。

同月，中銀香港發布公告稱，林景臻因年齡原因，已提出辭任該公司及該銀行非執行董事和戰略

及預算委員會委員。（ｓｌ）

