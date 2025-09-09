  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 16:46

《打擊貪腐》中國銀行前副行長林景臻涉違紀違法被查，近日傳失聯

　　《經濟通通訊社９日專訊》中紀委國家監委網站今日通報，中國銀行原黨委委員、副行長林
景臻涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中紀委國家監委紀律審查和監察調查。上周一（１日）有內
媒指出，林景臻疑似失聯，其手機關機。今年１月，未屆６０歲退休年限的林景臻以年齡原因，
辭去中行各項職務。
　
　　公開資料顯示，今年５月才滿６０歲的林景臻，１９８７年加入中國銀行，至２０１０年起
擔任該行金融總部總經理（公司業務），２０１４年成為該行金融部總經理；２０１５年５月出
任中銀香港（控股）有限公司副總裁；２０１８年３月成為中國銀行副行長。任職中行副行長期
間，林景臻曾兼任多職，包括中銀國際控股有限公司董事長、中銀國際證券股份有限公司董事長
、中銀香港（控股）有限公司非執行董事。
　
　　今年１月７日，中國銀行發布公告稱，董事會收到林景臻的辭呈，因年齡原因辭去該行執行
董事、董事會企業文化與消費者權益保護委員會委員、風險政策委員會委員及該行副行長職務。
同月，中銀香港發布公告稱，林景臻因年齡原因，已提出辭任該公司及該銀行非執行董事和戰略
及預算委員會委員。（ｓｌ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處