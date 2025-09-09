《神州金融》部分上市內銀地產業及個人房貸不良率升，中行達５…

《經濟通通訊社９日專訊》Ａ股４２家上市銀行２０２５年半年報已披露完畢，據《中國房

地產報》報道，截至６月末，該４２家上市銀行不良貸款率整體向好，與去年末相比，僅貴陽銀

行（滬：６０１９９７）、民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）等７家出現小幅反彈

。不過，房地產業依然是目前商業銀行不良貸款率較高的行業之一，部分銀行的地產業貸款不良

率明顯攀升。同時，多家銀行的個人消費貸、信用卡、經營貸、住房貸款不良指標均有所增加。



報道指，國有商業銀行中，中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）的房地產業不良

貸款率最高，達到５﹒３８％，較去年末上升０﹒４４個百分點。其次是工商銀行，房地產業不

良貸款率達５﹒３７％，較去年末上升０﹒３８個百分點。報道引述市場消息指，今年國有商業

銀行總行都組建了直屬的催收團隊，向不良貸款要利潤。同時，多家銀行高管在業績會上表示，

下半年將持續加大風險管控力度。



另外，房地產業不良貸款率升得最快的是青農商行。青農商行（深：００２９５８）雖然整

體不良貸款率下行，但房地產業不良貸款率較去年末提升１４﹒１５個百分點至２１﹒３２％，

對應不良貸款餘額增加約１２億元人民幣，達到２０﹒９５億元人民幣，佔不良貸款比例由

２５％左右提升至６１﹒５４％。



從絕對值看，房地產行業貸款不良率較高的還有鄭州銀行（０６１９６）

（深：００２９３６）（９﹒７５％）、重慶銀行（０１９６３）（滬：６０１９６３）

（７﹒１９％）、杭州銀行（滬：６００９２６）（６﹒４４％）、農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）（５﹒３５％）、招商銀行（０３９６８）（滬：６０００３６）

（４﹒７４％）等。



＊六大行個人房貸不良率均上升＊



個人住房貸款方面，六大國有商業銀行的個人房貸不良率全部上升。工商銀行

（０１３９８）（滬：６０１３９８）、農業銀行、建設銀行（００９３９）

（滬：６０１９３９）、交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）、中國銀行、郵儲銀行

（０１６５８）（滬：６０１６５８）個人住房不良貸款率分別為０﹒８６％、０﹒７７％、

０﹒７６％、０﹒７５％、０﹒７４％、０﹒７３％，較２０２４年末分別增加０﹒１３、

０﹒０４、０﹒１３、０﹒１７、０﹒１３及０﹒０９個百分點。



對於個人住房貸款不良率上升的原因，報道引述分析稱，一是居民收入增速放緩，直接影響

了其償還房貸等債務的能力。二是房地產市場下行壓力：房價波動、交易量萎縮等因素，使得抵

押房產的價值面臨不確定性，部分借款人可能因心理預期變化或經濟壓力選擇斷供。此外，部分

銀行在信貸業務擴張過程中，過於追求規模和市場份額，放鬆了對借款人的審核標準，降低了風

險評估的嚴謹性。（ｓｌ）

