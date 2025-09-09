  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 15:50

《提振Ａ股》中證協內部刊物建議ＩＰＯ配售向核心機構投資者傾斜

　　《經濟通通訊社９日專訊》據《證券時報》報道，中證協近日向券商發送了最新一期的內刊
《傳導》，本期《傳導》的主題是《港股市場２０２５年上半年運行情況報告》（下稱《報告》
）。《報告》基於對香港市場的理解和觀察，對於進一步推動Ａ股平穩健康運行和註冊制走深走
實提出了多項建議，包括建議ＩＰＯ配售向核心機構投資者傾斜。
　
　　《報告》指，在港股ＩＰＯ配售環節中，投行和發行人擁有更為靈活的自主配售權，面向主
權和長線基金的配售比例通常顯著高於短期逐利型對沖基金，從而為公司引入優質長期耐心資本
。《報告》建議將研究實力強、持有期長、資金體量大的基金、保險、券商、ＱＦＩＩ等機構投
資者作為核心投資者，給予更多配售，更好地發揮ＩＰＯ價值發現功能。
　
　　《報告》並建議，針對部分處於高速增長期的創新屬性較強的企業ＩＰＯ，可以考慮分層配
售。借鑑當前針對未盈利企業的分層配售機制，建議對鎖定比例更高、鎖定期限更長的網下投資
機構提高其配售比例。通過提高長期投資者的鎖定股份比例，發揮長線資金「壓艙石」作用，培
育長期持股理念，幫助投資者更好地判斷和理解處於快速增長期的創新企業的合理估值。
（ｓｌ）

