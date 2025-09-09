《神州能源》內地成品油價不作調整，年內第五度擱淺

《經濟通通訊社９日專訊》內地新一輪成品油調價窗口今晚２４時開啟。據國家發改委價格
監測中心監測，本輪成品油調價周期內（８月２６日－９月８日）國際油價先揚後抑。按現行國
內成品油價格機制測算，調價金額每噸不足５０元人民幣，因此本次汽、柴油價格不作調整，未
調金額納入下次調價時累加或沖抵。
這是內地成品油價年內第十八輪調價窗口，亦是年內成品油價第五度擱淺。（ｓｌ）
09/09/2025 15:19
