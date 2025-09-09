  • 會員
AH股新聞

09/09/2025 14:30

【ＡＩ】字節發布圖像創作模型Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０，多模…

　　《經濟通通訊社９日專訊》字節跳動Ｓｅｅｄ團隊今日發布豆包圖像創作模型
Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０。該模型支持文生圖、圖像編輯及多圖參考等功能，多模態生圖效果
、速度和可用性在專業評測中達到業界領先水平。目前Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０已在豆包
Ａｐｐ、即夢ＡＩ、扣子等產品正式上線，用戶可以免費體驗。該模型也已通過火山引擎開放給
企業客戶。
　
　　Ｓｅｅｄ團隊表示，Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０不僅僅是一個圖像生成模型，更是一個具備
知識和思考能力的多模態創意引擎。圖像創作正在從文生圖進入多模態交互的新階段，
Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０已具備通用多模態創意引擎的雛形。
　
　　測試案例顯示，Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０不僅能理解物理規律與時間約束、三維空間等複
雜語境，還能在解謎、填字、續寫漫畫等任務中保持風格一致與細節精致，邏輯推理和創意生成
能力表現出色。Ｓｅｅｄｒｅａｍ　４﹒０還可一次生成角色連貫、風格統一的組圖，實現表情
包、連環畫等各類創意玩法。
　
　　同時，該模型支持高度自由的藝術風格遷移，最高可生成４Ｋ分辨率的商用級圖像，並具備
出色的文字渲染能力，還可處理基礎的公式、表格、統計圖等複雜排版，廣泛適用於教育、電商
、廣告設計、影視後期等應用場景。（ｓｌ）

【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇

