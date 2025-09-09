  • 會員
09/09/2025 09:05

《珠玉之論－陳鳳珠》內地股市仍會健康平穩發展

　　《珠玉之論》市傳內地或考慮採取一系列措施為股市降溫，因Ａ股自今年４月的低位持續攀
升，當中主要指數升幅超過兩成，且滬深股市成交額增加，並曾觸及逾３﹒１萬億元人民幣的高
位。因此，市場憂慮股市或過熱，當局有機會於短期內推出措施抑制過度投機行為。
　
　　截至９月１日，內地股市的兩融餘額創紀錄新高，達到２﹒３萬億元人民幣，內地兩融餘額
由４月的低位約１﹒８５萬億元人民幣增至近日的２﹒３萬億元人民幣，增幅達到２４％。而早
前監管機構發現部分投資者利用消費信貸或網絡借貸等資金炒股，在Ａ股氣氛利好下，８月內地
開戶數目按年增長１﹒６倍，反映在股市上升下，吸引較多資金進入市場。由於近日Ａ股升勢較
明顯，內地或有意維持股市穩定，避免股市大幅波動，但預期不會推跌股市，只會保持股市走勢
健康平穩發展。
　
　　另外，據Ｗｉｎｄ的數據，今年上半年，內地社保基金、中央匯金、中國證金等資金共持有
內地股票ＥＴＦ市值約１﹒２８萬億元人民幣，官方資金亦為推動Ａ股上升的因素之一，顯示長
期資金進入股市，料Ａ股將有支持。《獨立股評人　陳鳳珠》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

