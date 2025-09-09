金力永磁（０６６８０）控股股東一致行動人贛州欣盛擬沽不超過…

《經濟通通訊社９日專訊》金力永磁（０６６８０）（深：３００７４８）公布，近日收到

控股股東江西瑞德創投一致行動人贛州欣盛投資管理中心（有限合夥）告知，計劃自９月３０日

至１２月２９日以集中競價或大宗交易方式，減持不超過１﹒３７億股，佔總股本比例１％。



該集團指，贛州欣盛目前持約２３５３﹒６萬股，佔總股本比例１﹒７２％，而減持為自身

資金需求，減持價格根據減持時市場價格確定。（ｗｈ）

