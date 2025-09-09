  • 會員
照顧者 情緒健康
AH股新聞

09/09/2025 08:09

億華通（０２４０２）和旭陽重組計劃終止，擬縮減研發及人員兼…

　　《經濟通通訊社９日專訊》億華通（０２４０２）（滬：６８８３３９）公布，昨天舉行投
資者關係活動，有關和旭陽重組失敗，交易終止後，將實行緊縮發展的政策，包括縮減研發投入
，鑑於目前氫燃料電池系統尚處於產業化的初期階段，必須審慎控制研發成本，將研發資源集中
於核心項目，並優化組織結構，正精簡人員配置，調整組織架構，提高運營效率，以減少日常經
營成本支出，以及加強現金流管理，包括加快資金回籠，降低企業運營資金壓力，同時控制資本
性開支。該集團將通過多種渠道拓展應用場景，降低燃料電池成本，以提升盈利能力。
　
　　該集團指，以燃料電池動力系統的開發與產業化為主營業務，繼續與產業鏈上下游合作夥伴
合作，共同推進氫能產業的商業化進程，而產品以車用燃料電池系統及固定式發電為核心產品。
儘管重組交易終止，但和旭陽繼續尋求任何潛在戰略合作機會。
　
　　被問及氫能行業未來前景，該集團指，目前燃料電池汽車行業市場由於商業化初期階段，尚
未形成規模效應，綜合成本較高，行業發展對政策依賴度較高。燃料電池產業鏈相對較長，涉及
領域較多，目前基礎設施不夠健全，氫氣使用成本較高，制約燃料電池產業快速發展，導致目前
產業規模較小。但從長期來看，氫能作為國家重點支持的新質生產力產業，對於改善能源結構、
推動交通領域低碳轉型具有戰略意義。（ｗｈ）

