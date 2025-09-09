  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

09/09/2025 08:02

中芯國際（００９８１）落實收購中芯北方４９％股權，Ａ股今復牌

　　《經濟通通訊社９日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，與賣方簽
署收購協議，有條件收購中芯北方４９％股權，通過發行Ａ股支付收購全部對價，中芯北方將成
為其全資附屬公司，最終對價將以所聘資產評估機構出具評估報告且經國有資產監督管理有權單
位備案所確定資產評估價值為參考依據，由交易各方共同協商釐定，並另行簽署補充協議確定。
該集團Ａ股自上周一（１日）起在上交所科創板停牌，已向上交所申請Ａ股自今日起在上交所恢
復買賣。
　
＊每股新Ａ股確定７４﹒２元人幣＊
　
　　該集團指，對價股份的發行價格確定為每股７４﹒２元（人民幣．下同），不低於定價基準
日前１２０個交易日Ａ股交易均價９２﹒７５元的８０％，有關新Ａ股設１２個月禁售期，而該
集團所持５１％股權的中芯北方提供１２英寸集成電路晶圓代工及配套服務，去年純利１６﹒８
億元，於今年６月底淨資產約４１７億元。該集團指，擬議收購有利於進一步提高資產質量、增
強業務上的協同性，促進長遠發展。該集團指，如擬議收購實施並達到最高限額，預計將構成一
項須予披露的交易。（ｗｈ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處