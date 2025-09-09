中芯國際（００９８１）落實收購中芯北方４９％股權，Ａ股今復牌

《經濟通通訊社９日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，與賣方簽

署收購協議，有條件收購中芯北方４９％股權，通過發行Ａ股支付收購全部對價，中芯北方將成

為其全資附屬公司，最終對價將以所聘資產評估機構出具評估報告且經國有資產監督管理有權單

位備案所確定資產評估價值為參考依據，由交易各方共同協商釐定，並另行簽署補充協議確定。

該集團Ａ股自上周一（１日）起在上交所科創板停牌，已向上交所申請Ａ股自今日起在上交所恢

復買賣。



＊每股新Ａ股確定７４﹒２元人幣＊



該集團指，對價股份的發行價格確定為每股７４﹒２元（人民幣．下同），不低於定價基準

日前１２０個交易日Ａ股交易均價９２﹒７５元的８０％，有關新Ａ股設１２個月禁售期，而該

集團所持５１％股權的中芯北方提供１２英寸集成電路晶圓代工及配套服務，去年純利１６﹒８

億元，於今年６月底淨資產約４１７億元。該集團指，擬議收購有利於進一步提高資產質量、增

強業務上的協同性，促進長遠發展。該集團指，如擬議收購實施並達到最高限額，預計將構成一

項須予披露的交易。（ｗｈ）

