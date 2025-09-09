《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社９日專訊》港交所（００３８８）公布，昨日「滬股通」及「深股通」首十
大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀 （６８８２５６） ２６７８﹒３０
貴州茅台 （６００５１９） ２４７６﹒２９
藥明康德 （６０３２５９） ２２４０﹒２６
工業富聯 （６０１１３８） ２１１２﹒６６
紫金礦業 （６０１８９９） １９０４﹒１４
臥龍電驅 （６００５８０） １５８５﹒８９
中微公司 （６８８０１２） １５０９﹒０７
恒瑞醫藥 （６００２７６） １４０２﹒４５
海光信息 （６８８０４１） １３９６﹒２６
兆易創新 （６０３９８６） １３８４﹒６０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寧德時代 （３００７５０） ４０７６﹒０５
陽光電源 （３００２７４） ３３７２﹒７９
中際旭創 （３００３０８） ３３４７﹒６９
勝宏科技 （３００４７６） ３３２１﹒１４
新易盛 （３００５０２） ２７０１﹒０７
立訊精密 （００２４７５） ２６８３﹒３６
先導智能 （３００４５０） ２４７０﹒１１
匯川技術 （３００１２４） １８８３﹒７９
比亞迪 （００２５９４） １５９９﹒１７
天孚通信 （３００３９４） １４８２﹒２０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情