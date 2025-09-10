【ＡＩ】工信部將研究出台「人工智能＋製造」專項行動實施方案

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１０日北京專電》工信部部長李樂成表示，發展人工智能是

必答題而非選擇題。工信部將研究出台「人工智能＋製造」專項行動實施方案，部署重點行業、

重點環節、重點領域智能化轉型任務。



他稱，「十四五」期間，中國人工智能企業數量和產業規模持續增長，創新成果不斷湧現，

發展態勢良好。下一步，將一手抓技術供給，促進「智能產業化」，一手抓賦能應用，加快「產

業智能化」，推動人工智能產業高質量發展，高水平賦能新型工業化。



＊「十四五」中國製造業增加值增量料達８萬億元＊



李樂成介紹，「十四五」期間中國製造業增加值增量預計達到８萬億元，對全球製造業增長

貢獻率超過３０％。製造業增加值佔全球比重約３０％，總體規模連續１５年保持全球第一。



「十四五」以來，國家中小企業發展基金累計投資項目１９８１個，投資金額超過６９０億

元，累計有超過２０００家專精特新企業在Ａ股上市。此外，他強調，非理性競爭可能會在一夜

之間就毀掉一個企業、毀掉一個產業，「絕不能容忍這種事情發生」。

