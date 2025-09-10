《滬╱深股通》中際旭創（３００３０８）為深股通十大成交活躍…

《經濟通通訊社１０日專訊》港交所（００３８８）公布，今日「滬股通」及「深股通」首
十大成交活躍股如下：
「滬股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
寒武紀 （６８８２５６） ３１５９﹒３７
工業富聯 （６０１１３８） ２６４０﹒９０
貴州茅台 （６００５１９） ２２９０﹒８０
海光信息 （６８８０４１） １８９８﹒３５
瀾起科技 （６８８００８） １７６３﹒８９
紫金礦業 （６０１８９９） １４０９﹒３７
北方稀土 （６００１１１） １３１９﹒７６
藥明康德 （６０３２５９） １２４８﹒０２
兆易創新 （６０３９８６） １２１６﹒６９
農業銀行 （６０１２８８） ９５１﹒８６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
「深股通」首十大成交活躍股列表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 買入及賣出總金
額
（百萬人民幣）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中際旭創 （３００３０８）４９８５﹒９９
寧德時代 （３００７５０）４０９５﹒３３
新易盛 （３００５０２）２９０２﹒８８
勝宏科技 （３００４７６）２８２４﹒６５
立訊精密 （００２４７５）１９５７﹒０１
陽光電源 （３００２７４）１８４９﹒１１
匯川技術 （３００１２４）１６１７﹒１２
先導智能 （３００４５０）１５３０﹒５２
天孚通信 （３００３９４）１４９５﹒６０
北方華創 （００２３７１）１４４７﹒２０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（以上數字取小數點後兩個位）
【說說心理話】網戀騙案：專家分析為何女性/高學歷人士較易「沉船」！若不幸被騙，如何處理自己情緒？► 即睇