中印關係回暖，比亞迪高層據報訪印度，擬明年初在印度推Ａｔｔ…

《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，比亞迪（０１２１１）

（深：００２５９４）正準備重新拓展印度市場，中印外交關係回暖為這家中國電動汽車巨頭擴

張在印業務鋪平了道路。



知情人士稱，比亞迪印度董事總經理Ｋｅｔｓｕ Ｚｈａｎｇ將在未來幾個月內前往這個南

亞國家。比亞迪已開始為高層管理人士和工程師辦理簽證，以便重啟培訓計劃、維護設備並評估

其位於印度南部工廠的狀況。



知情人士指，Ｚｈａｎｇ此次訪印度預計將在新德里與印度聯邦政府官員會面，然後視察比

亞迪的乘用車工廠。最近幾周一些工程師已獲得赴印許可，預計副總裁級別的高管也將很快跟進

。而比亞迪其他高層領導將在未來幾周申請簽證。



報道又指，比亞迪已在印度推出包括Ａｔｔｏ ３在內的四款車型，是印度市場銷量第四大

的電動汽車製造商。集團正考慮明年初在印度推出Ａｔｔｏ ２緊湊型電動ＳＵＶ，這將是比亞

迪在印度市場推出的最便宜產品，將直接挑戰Ｍａｈｉｎｄｒａ ＆ Ｍａｈｉｎｄｒａ

Ｌｔｄ。和塔塔汽車等本土大眾市場品牌。



知情人士稱，該公司還計劃向當地監管機構申請車輛道路適用性認證，以便增加目前每年

２５００輛的進口配額。



比亞迪代表暫未回應有關其高層訪印度或推出更便宜新車計劃的傳聞。（ｂｉ）

