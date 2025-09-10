富達國際：ＩＰＯ及內地散戶資金持續流入Ａ股，料下半年中央仍…

《經濟通通訊社１０日專訊》富達國際亞洲經濟分析師劉培乾表示，中國內地股市近期升勢

並非由單一催化劑，而是由國策調整、流動性改善、中美關係緩和，及經濟基本面增強等多項重

大利好因素所驅動。



他認為，中國內地宏觀政策自去年９月轉向尤其關鍵。人行以提振市場信心為要務，推出多

項措施，包括創設「證券、基金、保險公司互換便利」及「股票回購、增持再貸款」等兩項貨幣

政策工具，以促進股市長線投資活動。今年上半年流入Ａ股的資金主要來自機構投資者，與

２０１５年股市升勢由散戶資金主導截然不同。



＊市場上調今年內地經濟增長預測，經濟表現在關稅壓力下現韌性＊



他提及，近期經濟分析師研究顯示，市場對２０２５年中國內地經濟增長預測已調高至接近

當局設定的５％目標水平。另外，中國內地經濟於關稅壓力下展現韌性，有助重振內地市場情緒

。信貸市場溫和反彈，顯示生產物價指數（ＰＰＩ）和企業盈利能力或有所改善，惟對行業整合

或帶來更廣泛影響抱持審慎取態。



＊ＩＰＯ及內地散戶資金持續流入Ａ股＊



展望未來，中國內地股市兩大資金來源將左右市場對實體經濟的影響程度。其一，首次公開

招股（ＩＰＯ）復甦，有助鞏固良性融資循環，增強金融市場支持實體經濟的傳導機制。其二，

宜密切留意內地散戶的入市行動，雖然目前散戶入市的熱度仍未及十年前，惟隨著保證金融資增

加，及更多資金由家庭存款流向股市，內地市場的散戶動力正逐步形成。此兩大資金來源持續流

入股市，將有助產生財富效應，從而提升家庭可支配收入，恢復家庭消費信心。然而，內地房地

產市場風險猶在。



臨近中國內地十一國慶假期，旅遊支出和房地產每周成交數據，將提供重要的早期經濟訊號

。儘管近期內地股市表現強勁，面對消費品以舊換新補貼或縮減、關稅或提前生效、房地產市場

仍疲軟的情況下，下半年經濟仍面臨挑戰。政府及投資者仍需關注市場變化，確保經濟保持穩定

增長。



＊寬鬆財政政策仍為下半年主調＊



至於未來政策走向，寬鬆財政政策很大機會仍為下半年中國內地政策主調。假如經濟增長仍

未見更趨穩定的跡象，房地產市場政策可望有進一步鬆綁空間，中國內地政府也有可能增加福利

開支，擴大補貼計劃。然而，這可能需要動用更多財政資源，人行未來數季或因而面臨挑戰，需

在支持實體經濟穩步增長與防止股市過熱或出現炒風之間取得平衡。（ｊｌ）

