  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 11:57

富達國際：ＩＰＯ及內地散戶資金持續流入Ａ股，料下半年中央仍…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》富達國際亞洲經濟分析師劉培乾表示，中國內地股市近期升勢
並非由單一催化劑，而是由國策調整、流動性改善、中美關係緩和，及經濟基本面增強等多項重
大利好因素所驅動。　
　
　　他認為，中國內地宏觀政策自去年９月轉向尤其關鍵。人行以提振市場信心為要務，推出多
項措施，包括創設「證券、基金、保險公司互換便利」及「股票回購、增持再貸款」等兩項貨幣
政策工具，以促進股市長線投資活動。今年上半年流入Ａ股的資金主要來自機構投資者，與
２０１５年股市升勢由散戶資金主導截然不同。　
　
＊市場上調今年內地經濟增長預測，經濟表現在關稅壓力下現韌性＊
　
　　他提及，近期經濟分析師研究顯示，市場對２０２５年中國內地經濟增長預測已調高至接近
當局設定的５％目標水平。另外，中國內地經濟於關稅壓力下展現韌性，有助重振內地市場情緒
。信貸市場溫和反彈，顯示生產物價指數（ＰＰＩ）和企業盈利能力或有所改善，惟對行業整合
或帶來更廣泛影響抱持審慎取態。　
　
＊ＩＰＯ及內地散戶資金持續流入Ａ股＊
　
　　展望未來，中國內地股市兩大資金來源將左右市場對實體經濟的影響程度。其一，首次公開
招股（ＩＰＯ）復甦，有助鞏固良性融資循環，增強金融市場支持實體經濟的傳導機制。其二，
宜密切留意內地散戶的入市行動，雖然目前散戶入市的熱度仍未及十年前，惟隨著保證金融資增
加，及更多資金由家庭存款流向股市，內地市場的散戶動力正逐步形成。此兩大資金來源持續流
入股市，將有助產生財富效應，從而提升家庭可支配收入，恢復家庭消費信心。然而，內地房地
產市場風險猶在。　
　
　　臨近中國內地十一國慶假期，旅遊支出和房地產每周成交數據，將提供重要的早期經濟訊號
。儘管近期內地股市表現強勁，面對消費品以舊換新補貼或縮減、關稅或提前生效、房地產市場
仍疲軟的情況下，下半年經濟仍面臨挑戰。政府及投資者仍需關注市場變化，確保經濟保持穩定
增長。　
　
＊寬鬆財政政策仍為下半年主調＊
　
　　至於未來政策走向，寬鬆財政政策很大機會仍為下半年中國內地政策主調。假如經濟增長仍
未見更趨穩定的跡象，房地產市場政策可望有進一步鬆綁空間，中國內地政府也有可能增加福利
開支，擴大補貼計劃。然而，這可能需要動用更多財政資源，人行未來數季或因而面臨挑戰，需
在支持實體經濟穩步增長與防止股市過熱或出現炒風之間取得平衡。（ｊｌ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處