《經濟時評》富達：內地經濟於關稅壓力下展現韌性，有助重振內…

《環富通基金頻道１０日專訊》近日，上證指數創１０年新高，市場對於內地股市的討論集

中於此升浪的持續性，有部分言論將其與２０１５年Ａ股股災前的急升階段相提並論。對此富達

國際亞洲經濟分析師劉培乾發表中國內地股市前景的觀點，詳情如下：



該行認為，內地股市近期升勢並非由單一催化劑，而是由國策調整、流動性改善、中美關係

緩和，及經濟基本面增強等多項重大利好因素所驅動。



儘管經濟仍處於回穩階段，惟多項重大發展趨勢提振市場信心。他提到，２０２５年初的「

ＤｅｅｐＳｅｅｋ時刻」、新興消費崛起，加上出口貿易及人工智能（ＡＩ）相關投資的強勁需

求，重振投資者對中國內地經濟增長前景的信心。中美貿易休戰期延長至１１月初，為市場提供

更多喘息空間，穩定短期貿易前景，提升中國內地實現今年經濟增長目標的可信度。近期經濟分

析師研究顯示，市場對２０２５年中國經濟增長預測已調高至接近當局設定的５％目標水平。



內地經濟於關稅壓力下展現韌性，有助重振內地市場情緒。內地投資者觀察到，中國內地正

於關鍵供應鏈領域取得優勢，且大部分中資企業已可駕馭外圍挑戰。同時，最近以淘汰落後產能

為目標的任務，旨在提升市場對再通脹的預期，與２０１６年去產能任務同中有異。信貸市場溫

和反彈，顯示生產物價指數（ＰＰＩ）和企業盈利能力或有所改善，惟對行業整合或帶來更廣泛

影響抱持審慎取態。



展望未來，中國內地股市兩大資金來源將左右市場對實體經濟的影響程度。其一，首次公開

招股（ＩＰＯ）復甦，有助鞏固良性融資循環，增強金融市場支持實體經濟的傳導機制。其二，

宜密切留意內地散戶的入市行動，雖然目前散戶入市的熱度仍未及十年前，惟隨著保證金融資增

加，及更多資金由家庭存款流向股市，內地市場的散戶動力正逐步形成。兩大資金來源持續流入

股市，將有助產生財富效應。（ｈｌ）



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。

