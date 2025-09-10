《神州頭條》報章頭版摘要：小米「鐵腕」辭退洩密高管，企業保…

《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平回信勉勵全國特崗教師代表

在第四十一個教師節來臨之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給全國特崗教

師代表回信，提出殷切希望，並向全國廣大教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候。習近平

在回信中說，「特崗計劃」實施２０年來，廣大特崗教師積極投身鄉村教育事業，扎根三尺講台

，潛心耕耘、默默奉獻，展現了人民教師的情懷和擔當。



「十四五」期間製造業增加值增量預計達８萬億元

「整個『十四五』期間中國製造業增加值增量預計達到８萬億元，對全球製造業增長貢獻率超過

３０％。製造業增加值佔全球比重約３０％，總體規模連續１５年保持全球第一。」工信部部長

李樂成在國新辦９月９日舉辦的新聞發布會上說，「十四五」以來，工業和信息化系統推進新型

工業化持續走深走實，取得了新的歷史性成就。



擴內需政策料協同發力，ＰＰＩ有望繼續呈現改善態勢

８月份，中國大宗商品價格指數（ＣＢＰＩ）連續四個月環比回升，中國製造業採購經理指數

（ＰＭＩ）相關指標主要原材料購進價格指數和出廠價格指數連續三個月回升……在擴內需政策

加碼等因素綜合影響下，多項價格指標展現出向好勢頭。專家認為，當前總體價格水平回升態勢

能否持續尚有待觀察，仍需更多政策支持。同時，為夯實經濟回升向好基礎，有關部門仍需加大

宏觀調控力度，採取有力措施釋放內需潛力。





《上海證券報》



習近平會見葡萄牙總理蒙特內格羅

９月９日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內格羅。習近平指出，深

化發展戰略對接，拓展創新、綠色、海洋、醫藥等領域務實合作，發揮澳門獨特橋梁作用，用好

中國－葡語國家經貿合作論壇等機制，實現更高水平互利共贏。



習近平就朝鮮國慶７７周年向朝鮮最高領導人金正恩致賀電

９月９日，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶７７周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委

員長金正恩致賀電。習近平指出，近年來，在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民

為圓滿完成朝鮮勞動黨八大提出的目標任務奮力拼博，取得很多可喜成就。相信朝鮮人民一定能

夠以昂揚的精神和卓越的成績迎接朝鮮勞動黨九大的召開，開啟朝鮮式社會主義建設事業的新篇

章。



工信部：多措並舉持續推進新型工業化，加強電信等重點領域立法

在９月９日舉行的國新辦新聞發布會上，工信部部長李樂成以一組關鍵數據亮出製造業「成績單

」：「十四五」期間製造業增加值增量預計達到８萬億元；製造業增加值佔全球比重已接近

３０％，總體規模連續１５年保持全球第一；在全世界５０４種主要工業產品中，中國大多數產

品的產量位居世界第一。





《證券時報》



小米「鐵腕」辭退洩密高管，企業商業機密保護引關注

王騰離開小米的方式不太體面。９月８日，小米集團職業道德委員會公告，指出王騰因洩露公司

機密信息，且存在與公司利益相沖突的行為，違反《小米集團員工違規違紀行為處理辦法》，對

其作出辭退處理。此次小米不僅公開處理結果，更直接點明「洩密」這一原因，將企業對商業機

密保護的重視程度推向公眾視野。



寧德時代宜春鋰礦復產在即，將盡快召回員工

９月９日上午，寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司召開「梘下窩鋰礦復產工作會

議」，專題推進梘下窩鋰礦復產工作。據知情人士透露，寧德時代梘下窩鋰礦申請採礦權證及採

礦許可證進展順利，比市場預期要快，預計很快將復工復產。此前，市場曾預期梘下窩鋰礦停產

時間在３－６個月，部分機構甚至預期停產時間更長。（ｅｗ）

