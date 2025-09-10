  • 會員
AH股新聞

10/09/2025 08:16

《神州頭條》報章頭版摘要：小米「鐵腕」辭退洩密高管，企業保…

　　《經濟通通訊１０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：
　
《中國證券報》
　
習近平回信勉勵全國特崗教師代表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在第四十一個教師節來臨之際，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平給全國特崗教
師代表回信，提出殷切希望，並向全國廣大教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候。習近平
在回信中說，「特崗計劃」實施２０年來，廣大特崗教師積極投身鄉村教育事業，扎根三尺講台
，潛心耕耘、默默奉獻，展現了人民教師的情懷和擔當。
　
「十四五」期間製造業增加值增量預計達８萬億元
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「整個『十四五』期間中國製造業增加值增量預計達到８萬億元，對全球製造業增長貢獻率超過
３０％。製造業增加值佔全球比重約３０％，總體規模連續１５年保持全球第一。」工信部部長
李樂成在國新辦９月９日舉辦的新聞發布會上說，「十四五」以來，工業和信息化系統推進新型
工業化持續走深走實，取得了新的歷史性成就。
　
擴內需政策料協同發力，ＰＰＩ有望繼續呈現改善態勢
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
８月份，中國大宗商品價格指數（ＣＢＰＩ）連續四個月環比回升，中國製造業採購經理指數
（ＰＭＩ）相關指標主要原材料購進價格指數和出廠價格指數連續三個月回升……在擴內需政策
加碼等因素綜合影響下，多項價格指標展現出向好勢頭。專家認為，當前總體價格水平回升態勢
能否持續尚有待觀察，仍需更多政策支持。同時，為夯實經濟回升向好基礎，有關部門仍需加大
宏觀調控力度，採取有力措施釋放內需潛力。
　
　
《上海證券報》
　
習近平會見葡萄牙總理蒙特內格羅
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月９日上午，國家主席習近平在北京人民大會堂會見葡萄牙總理蒙特內格羅。習近平指出，深
化發展戰略對接，拓展創新、綠色、海洋、醫藥等領域務實合作，發揮澳門獨特橋梁作用，用好
中國－葡語國家經貿合作論壇等機制，實現更高水平互利共贏。
　
習近平就朝鮮國慶７７周年向朝鮮最高領導人金正恩致賀電
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月９日，中共中央總書記、國家主席習近平就朝鮮國慶７７周年向朝鮮勞動黨總書記、國務委
員長金正恩致賀電。習近平指出，近年來，在以總書記同志為首的朝鮮勞動黨領導下，朝鮮人民
為圓滿完成朝鮮勞動黨八大提出的目標任務奮力拼博，取得很多可喜成就。相信朝鮮人民一定能
夠以昂揚的精神和卓越的成績迎接朝鮮勞動黨九大的召開，開啟朝鮮式社會主義建設事業的新篇
章。
　
工信部：多措並舉持續推進新型工業化，加強電信等重點領域立法
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在９月９日舉行的國新辦新聞發布會上，工信部部長李樂成以一組關鍵數據亮出製造業「成績單
」：「十四五」期間製造業增加值增量預計達到８萬億元；製造業增加值佔全球比重已接近
３０％，總體規模連續１５年保持全球第一；在全世界５０４種主要工業產品中，中國大多數產
品的產量位居世界第一。
　
　
《證券時報》
　
習近平回信勉勵全國特崗教師代表
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
在第四十一個教師節來臨之際，習近平給全國特崗教師代表回信，提出殷切希望，並向全國廣大
教師和教育工作者致以節日祝賀和誠摯問候。
　
小米「鐵腕」辭退洩密高管，企業商業機密保護引關注
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
王騰離開小米的方式不太體面。９月８日，小米集團職業道德委員會公告，指出王騰因洩露公司
機密信息，且存在與公司利益相沖突的行為，違反《小米集團員工違規違紀行為處理辦法》，對
其作出辭退處理。此次小米不僅公開處理結果，更直接點明「洩密」這一原因，將企業對商業機
密保護的重視程度推向公眾視野。
　
寧德時代宜春鋰礦復產在即，將盡快召回員工
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
９月９日上午，寧德時代控股子公司宜春時代新能源礦業有限公司召開「梘下窩鋰礦復產工作會
議」，專題推進梘下窩鋰礦復產工作。據知情人士透露，寧德時代梘下窩鋰礦申請採礦權證及採
礦許可證進展順利，比市場預期要快，預計很快將復工復產。此前，市場曾預期梘下窩鋰礦停產
時間在３－６個月，部分機構甚至預期停產時間更長。（ｅｗ）

