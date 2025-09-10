《神州經脈》ＣＰＩ轉跌創半年低，ＰＰＩ降幅縮，高德推掃街地…

《神州經脈》滬深股市今日（１０日）收升，滬綜指收升０﹒１３％，報３８１２﹒２２點

，深成指升０﹒３８％，創業板指揚１﹒２７％。兩市全日成交額約１﹒９８萬億元（人民幣．

下同），為８月１３日以來成交額首次跌落２萬億元水平，較上個交易日縮量１４０４億元或

６﹒６％。盤面上看，蘋果公司新ｉＰｈｏｎｅ發布推動通信設備股領漲大市，板塊漲逾５％，

工業富聯封板。



人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒１２２１，較上個交易日４時３０分收盤

價升２７點子，六連升，再創２０２４年１１月５日以來逾十個月新高，全日在７﹒１１８６至

７﹒１３１９之間波動。今日人民幣兌一美元中間價今報７﹒１０６２，較上個交易日跌５４點

子，止兩連升，較市場預測偏強約３００點。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家統計局公布，２０２５年８月，全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒４％，遜

於預期的下降０﹒２％，創今年２月以來新低，上月為持平；８月ＣＰＩ環比持平，上月為增

０﹒４％。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分

點，為連續第四個月擴大。８月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，符合

預期，為今年４月以來最佳，降幅比上月收窄０﹒７個百分點，為今年３月以來首次收窄；環比

則由下降０﹒２％轉為持平，為去年１１月以來最佳。



２﹒ 中國國際服務貿易交易會今起至１４日在北京市首鋼園區舉辦。國家主席習近平向服貿會

致賀信指出，當前，世界經濟格局深刻變化，全球發展挑戰與機遇並存。中國將堅定不移擴大高

水平對外開放，積極對接國際高標準經貿規則，加快在自由貿易試驗區、國家服務貿易創新發展

示範區等平台先行先試，有序推進服務市場開放，推動服務貿易高質量發展。



３﹒ 十四屆全國人大常委會第十七次會議今日上午在北京人民大會堂舉行第二次全體會議。受

國務院委託，財政部部長藍佛安作了關於今年以來預算執行情況的報告。報告提出下一步財政重

點工作安排：用好用足更加積極的財政政策，全力支持穩就業穩外貿，加快培育壯大發展新動能

，進一步保障和改善民生，持續用力防範化解重點領域風險，不斷提升財政治理效能和水平，嚴

格落實過緊日子要求。國家發改委主任鄭柵潔作了關於今年以來國民經濟和社會發展計劃執行情

況的報告。報告指出，下半年要不斷釋放內需潛力，進一步推動科技創新和產業創新深度融合。



４﹒ 美國ＮＢＣ新聞援引美國民主黨眾議員史密斯（Ａｄａｍ Ｓｍｉｔｈ）稱，一個由其率

領的眾議院跨黨派代表團將於９月稍晚正式訪問中國。若成行，這將是２０１９年以來美國眾議

員首次進行此類正式訪問。史密斯曾任眾議院軍事委員會主席，目前是委員會的首席民主黨議員

。當被問及訪問團是否會與中國國家主席習近平會面時，史密斯稱，「我們正在提出要求。但目

前還不知道。」



５﹒ 阿里巴巴旗下高德地圖今日宣布推出全球首個基於行為＋信用的榜單產品「高德掃街榜」

，以全力支持線下餐飲及服務消費。高德同時啟動「煙火好店支持計劃」，通過發放超１０億元

補貼等措施，鼓勵用戶到店消費，希望每天能為線下餐飲及其他服務業多帶去１０００萬客流。

美團迅速應對，旗下大眾點評宣布「重啟」品質外賣服務，將通過Ｂ端自研大模型，結合海量真

實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評數據，以「ＡＩ＋真實高分」為用戶提供可靠

決策。



６﹒ 上海美國商會公布２０２５年「中國商業年度報告」，調查了代表各行業的２５４家會員

公司，在美國總統特朗普宣布全面徵收關稅後不久進行。調查結果顯示，僅４１％美國企業對其

在中國的５年業務前景表示樂觀，這一數字按年下降６個百分點，也是自１９９９年該商會推出

中國商務年度報告以來，美企對中國商業前景最不樂觀的一次。報告指出，地緣政治仍是企業提

到的最大問題。６６％受訪者認為，中美緊張局勢是其企業在未來三到五年內面臨的首要挑戰。



７﹒ 工業和信息化部網絡安全威脅和漏洞信息共享平台（ＮＶＤＢ）表示，近日監測發現，蘋

果公司ｉＯＳ╱ｉＰａｄＯＳ╱ｍａｃＯＳ存在越界寫入高危漏洞，已被用於網絡攻擊。ｉＯＳ

╱ｉＰａｄＯＳ╱ｍａｃＯＳ是由美國蘋果公司開發的操作系統，由於其ＩｍａｇｅＩＯ框架存

在越界寫入漏洞，處理惡意圖像文件可能會導致內存損壞。目前，蘋果公司已修復該漏洞並發布

安全公告。建議相關單位和用戶立即開展隱患排查，及時升級至最新安全版本，防範網絡攻擊風

險。



８﹒ 國家稅務總局最新數據顯示，截至今年８月底，國內離境退稅商店數量已超過１萬家。今

年前８個月，享受退稅人數同比增長２４７﹒８％，退稅商品銷售額和退稅金額同比分別增長

９７﹒５％和９６﹒９％。今年４月份，商務部、財政部、文化和旅遊部等六部門聯合印發《關

於進一步優化離境退稅政策擴大入境消費的通知》，出台便利入境旅遊者購物「優化退稅服務」

的８條措施。該新政實施首月，北京離境退稅額同比增長９０％。（ｊｑ）

