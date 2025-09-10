《鍾之日記》外賣平台轉打點評戰，阿里巴巴曾創四年高

《鍾之日記》９月１０日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



港股延續過去三日升勢，今日高開高走，開市即站上二萬六。阿里美團開啟「點評大戰」，

股價齊升，科網股造好，午後又有地產及金融股撐市，恒指最多升３５８點，全日收報

２６２００，升２６２點或１％，主板成交超過２８８２億元。



＊內地重陷通縮，Ａ股縮量微升＊



８月通脹數據出爐，當月ＣＰＩ同比再次轉負並創下半年最大跌幅０﹒４％；ＰＰＩ同比跌

幅則為四個月最窄，環比由負轉平創九個月高點。分析指，數據為後期穩增長政策發力提供空間

。滬深股市收升，滬綜指收升０﹒１３％，報３８１２﹒２２點，深成指升０﹒３８％，創業板

指揚１﹒２７％。兩市全日成交額約１﹒９８萬億元人民幣，為８月１３日以來成交額首次跌落

２萬億元人民幣水平，較上個交易日縮量１４０４億元人民幣或６﹒６％。



外資續流入中國投資市場。高盛最新數據顯示，８月全球對沖基金對中國股市（包括Ａ股及

港股）的淨買入量創去年９月以來新高。高盛主經紀商（Ｐｒｉｍｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）數據

顯示，全球對沖基金對亞洲股票市場風險偏好連續４個月高企。８月，全球對沖基金的中國股票

倉位上升７６個基點，至兩年來的高點。



＊阿里美團戰火重燃，股價雙雙造好＊



外賣平台硝煙又起。阿里巴巴（０９９８８）旗下高德地圖今日宣布推出全球首個基於用戶

行為產生的榜單「高德掃街榜」，構建全新的線下服務信用體系，以支持線下餐飲及服務消費。

高德同時啟動「煙火好店支持計劃」，通過發放超１０億元人民幣補貼等措施，鼓勵用戶到店消

費。市場早前直指，阿里新業務是對標美團（０３６９０）的「大眾點評」。



據介紹，高德地圖覆蓋全國超７００萬個餐廳點位，目前每天有１﹒２億次生活服務相關搜

索，導航前往１３００萬個生活服務目的地。高德「煙火好店支持計劃」將通過三方面大力度補

貼，助力煙火小店客流、交易的雙增長。此外，高德地圖針對出發地或目的地是線下商家的用戶

，發放價值２億元人民幣專屬到店出行補貼券包，包含公交地鐵補貼、打車券、加油券等，補貼

用戶出行成本。



同時，「高德掃街榜」發布了首份「煙火小店榜」，首批上榜的２９６２家煙火小店覆蓋全

國６１個城市，接下來將陸續覆蓋全國更多城市。



美團即時出招應對，宣布旗下大眾點評正式「重啟」品質外賣服務，將通過Ｂ端自研大模型

，以「ＡＩ＋真實高分」為用戶提供可靠決策。美團表示，首批已集合超百萬家高分堂食店，依

託海量用戶真實到店評價，將優質堂食餐廳的外賣送到大家身邊。本次「品質外賣」升級，也將

重點為用戶推薦周邊的高分小店、社區店、夫妻店，幫助優質堂食小店獲得更多線上線下增量。



阿里巴巴盤中曾見１４７﹒９元、創近４年高，其後漲幅收窄，全日升０﹒６％，收報

１４２﹒８元；美團股價亦造好，漲逾２％，報１０１﹒７元。



＊新ｉＰｈｏｎｅ要趕工，富士康系向上升＊



蘋果秋季發布會舉行，宣布推出ｉＰｈｏｎｅ １７系列，包括ｉＰｈｏｎｅ １７

Ｐｒｏ、ｉＰｈｏｎｅ １７及全新輕薄機型ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ，同時發布新款

ＡｉｒＰｏｄｓ Ｐｒｏ。三款手機均配備採用３納米製程的Ａ１９晶片，效能更強、耗電更低

，支援更複雜的ＡＩ運算與遊戲體驗。同時，電池續航力大增，各款機款的影片播放時間普遍較

１６系列增加６至８小時。其中標準版ｉＰｈｏｎｅ １７的升幅最為顯著，續航能力比上一代

增加超過三分之一；此外，ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ成為史上最薄ｉＰｈｏｎｅ，厚度僅

５﹒６ｍｍ，主打輕巧與續航。在價格方面，標準版起跳容量為２５６ＧＢ，價格卻與去年持平

。



新ｉＰｈｏｎｅ有突破，今日蘋概股普升，值得留意，ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ系列中

，橙色、藍色、銀白色三款配色機型，均有在富士康鄭州港區生產。內媒報道指，目前，富士康

鄭州港區正處於ｉＰｈｏｎｅ １７系列產品量產爬坡期，隨著投產規模逐步擴大，生產車間近

２０萬名工人實行兩班倒制度趕工生產。工業富聯（滬：６０１１３８）今日開盤後迅速拉升至

漲停至收市，而富智康（０２０３８）亦大升３﹒３％，領升其他蘋概，舜宇（０２３８２）收

升３％，丘鈦科技（０１４７８）升０﹒６％，瑞聲科技（０２０１８）微跌０﹒０５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

