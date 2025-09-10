《神州基金》國信證券、復星國際等新設股權投資合夥企業，出資…

《經濟通通訊社１０日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，中保投智信投（嘉興）股權投資合
夥企業（有限合夥）成立，出資額１﹒７２億元人民幣，經營範圍包含股權投資和以私募基金從
事創業投資活動。企查查股權穿透顯示，該企業由國信證券（深：００２７３６）全資子公司國
信資本有限責任公司、復星國際有限公司（００６５６）全資子公司上海復星高科技（集團）有
限公司、中保投資有限責任公司共同出資。（ｗｎ）
10/09/2025 09:44
