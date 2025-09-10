  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 09:44

《神州基金》國信證券、復星國際等新設股權投資合夥企業，出資…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，中保投智信投（嘉興）股權投資合
夥企業（有限合夥）成立，出資額１﹒７２億元人民幣，經營範圍包含股權投資和以私募基金從
事創業投資活動。企查查股權穿透顯示，該企業由國信證券（深：００２７３６）全資子公司國
信資本有限責任公司、復星國際有限公司（００６５６）全資子公司上海復星高科技（集團）有
限公司、中保投資有限責任公司共同出資。（ｗｎ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處