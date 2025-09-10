美團旗下大眾點評重啟品質外賣服務，將發布Ｃ端ＡＩ智能體服務

《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴今日在杭州舉辦發布會，宣布推出全球首個基於用戶

行為產生的榜單「高德掃街榜」，構建全新的線下服務信用體系，以全力支持線下餐飲及服務消

費。市場早前已直指，阿里新業務是對標美團（０３６９０）的「大眾點評」



美團今日出招，迅速調整本地生活服務領域的布局，其旗下的大眾點評宣布「重啟」品質外

賣服務，將通過Ｂ端自研大模型，結合海量真實評價數據分析用戶需求，進一步剔除非真實點評

數據，以「ＡＩ＋真實高分」為用戶提供可靠決策。



該服務首批已集合超百萬家高分堂食店，截至今日，全國超１４００家２０２５「必吃榜」

上榜餐廳、近３０家２０２５「黑珍珠」上榜餐廳以及近１５００家高星酒店餐廳均已入駐「品

質外賣」。大眾點評表示未來將根據顧客真實評分、商家真實運營情況不斷邀請更多新餐廳加入

，讓全國所有高分堂食餐廳，都能為用戶提供到店、到家的全面服務。



此外，美團宣布其Ｃ端ＡＩ智能體服務也將於一周內發布，目前正在「封樓測試」階段。

（ｗｎ）



