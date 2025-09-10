【大國博弈】上海美國商會：僅４１％美企對在華業務前景樂觀，…

《經濟通通訊社１０日專訊》上海美國商會公布２０２５年「中國商業年度報告」，調查了

代表各行業的２５４家會員公司，在美國總統特朗普宣布全面徵收關稅後不久進行。調查結果顯

示，僅４１％美國企業對其在中國的５年業務前景表示樂觀，這一數字按年下降６個百分點，也

是自１９９９年該商會推出中國商務年度報告以來，美企對中國商業前景最不樂觀的一次。



報告指出，地緣政治仍是企業提到的最大問題。６６％受訪者認為，中美緊張局勢是其企業

在未來三到五年內面臨的首要挑戰。中國企業「內捲」則是企業面臨的第二大挑戰，影響超過中

國經濟放緩。此外，僅有１２％受訪者將中國列為首選投資目的地，再度創下這項調查的紀錄新

低。



盈利企業的數量從去年的紀錄低點回升，７１％企業實現盈利。營收表現也有所改善，受訪

企業中實現營收按年增長的比例，從前一年的５０％增加到５７％。不過，只有４５％受訪會員

預計今年營收將實現增長，如果成真，這將是紀錄新低。此外，６４％的企業預計中美新關稅將

拖累今年的營收。（ｗｎ）

