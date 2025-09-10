  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 14:16

【大國博弈】上海美國商會：僅４１％美企對在華業務前景樂觀，…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》上海美國商會公布２０２５年「中國商業年度報告」，調查了
代表各行業的２５４家會員公司，在美國總統特朗普宣布全面徵收關稅後不久進行。調查結果顯
示，僅４１％美國企業對其在中國的５年業務前景表示樂觀，這一數字按年下降６個百分點，也
是自１９９９年該商會推出中國商務年度報告以來，美企對中國商業前景最不樂觀的一次。　　
　
　　報告指出，地緣政治仍是企業提到的最大問題。６６％受訪者認為，中美緊張局勢是其企業
在未來三到五年內面臨的首要挑戰。中國企業「內捲」則是企業面臨的第二大挑戰，影響超過中
國經濟放緩。此外，僅有１２％受訪者將中國列為首選投資目的地，再度創下這項調查的紀錄新
低。
　
　　盈利企業的數量從去年的紀錄低點回升，７１％企業實現盈利。營收表現也有所改善，受訪
企業中實現營收按年增長的比例，從前一年的５０％增加到５７％。不過，只有４５％受訪會員
預計今年營收將實現增長，如果成真，這將是紀錄新低。此外，６４％的企業預計中美新關稅將
拖累今年的營收。（ｗｎ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處