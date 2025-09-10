《打擊貪腐》北京市原副市長高朋受賄４３８６萬及玩忽職守，一…

《經濟通通訊社１０日專訊》北京市人民政府原黨組成員、副市長高朋受賄、玩忽職守一案

一審，今日在山西省呂梁市中級人民法院公開宣判。法院對高朋以受賄罪判處有期徒刑十一年，

並處罰金人民幣三百萬元（人民幣．下同），以玩忽職守罪判處有期徒刑三年，決定執行有期徒

刑十二年，並處罰金人民幣三百萬元；對高朋受賄犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳國庫

。



經審理查明：２００７年至２０２４年，被告人高朋利用擔任北京市豐台區副區長，北京市

順義區區委副書記、區長、區委書記等職務上的便利，為有關個人在入職晉升、企業經營、工程

承攬等事項上提供幫助，收受財物共計折合人民幣４３８６萬餘元。２０１６年５月至２０１７

年６月，高朋擔任順義區區長、順義城市生活展示體驗館籌建領導小組組長期間，在順義城市生

活展示體驗館選址及後續收購過程中，嚴重不負責任，造成國有資產重大損失。



呂梁市中級人民法院認為，高朋的行為構成受賄罪、玩忽職守罪，其受賄數額特別巨大，玩

忽職守致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重，均應依法懲處，並予數罪

並罰。但鑑於其具有重大立功表現，受賄犯罪中有未遂情節，到案後如實供述罪行，主動交代辦

案機關尚未掌握的大部分受賄事實，認罪悔罪，積極退贓，受賄所得贓款贓物已全部追繳，玩忽

職守所造成的損失大部分已挽回，遂依法對其從輕處罰。（ｗｎ）



