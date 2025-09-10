《中國要聞》江蘇兩家醫療器械企業中標後破產，為集採以來首次

《經濟通通訊社１０日專訊》據《財新》報道，藥品和耗材集中帶量採購帶給企業的經營陣

痛還在持續。近日，天津市醫藥採購中心發布通知稱，在省際聯盟骨科創傷項目中，兩家中選企

業常州大章醫療器械有限公司（以下簡稱常州大章）和常州市康宇醫療器械有限公司（以下簡稱

常州康宇）均已破產，無法繼續供應中選產品，為集採以來首次。



從註冊資本和人員規模看，這兩家醫療器械公司均屬於小微企業。常州大章成立於２０１５

年，註冊資本１３７４萬元（人民幣．下同），生產骨科手術器械、注射穿刺器械等。常州康宇

成立於２００３年，註冊資本１０００萬元，經營一、二、三類醫療器械。



報道指，破產具體原因不得而知，兩家企業現狀，對於集採下骨科行業而言，也並非偶然。

常州大章和常州康宇參與的省際聯盟骨科創傷類醫藥耗材集採於２０２３年９月開標，覆蓋天津

、河北、河南等２８省，面向普通接骨板系統、鎖定加壓接骨板系統（含萬向）和髓內釘系統３

種骨科創傷類耗材，最終９１家企業擬中選。



兩家企業均有所斬獲。常州大章以１３６０元╱套價格中選鎖定加壓接骨板系統，１６９５

元╱套價格中選髓內釘系統；常州康宇以１３４０元╱套價格中選鎖定加壓接骨板系統，

１６５６元╱套價格中選髓內釘系統。



一名行業專家分析，相較於大品牌在前期收獲醫療機構的更多報量，許多中小企業集採前使

用範圍窄，不惜低價中選來博取市場份額。「不能入圍意味著前期投入全部化為沉沒成本，非理

性降價很大程度上是企業對集採出局的恐懼。對於只有一個或幾個品種的中小企業，不中標甚至

可能破產倒閉。」



隨著兩家企業宣告破產，未來產品供應問題也引發擔憂。有企業人士表示，通常集採中選產

品的維保年限更久，比如醫院自行採購的產品提供保修１－２年，集採則要求５年以上，但有些

小廠牌並不能保證，可能五年後都不存在了。（ｊｑ）

