  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 11:37

內媒：鄭州富士康蘋果１７港區產線已接近滿產，近２０萬人兩班…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《界面新聞》報道，目前，富士康鄭州港區正處於
ｉＰｈｏｎｅ　１７　系列產品量產爬坡期，隨著投產規模逐步擴大，廠區對人力的需求持續上
升。除了返費工之外，小時工是富士康另一類臨時用工。
　
　　報道指，記者９月５日以小時工身份進入富士康鄭州港區，當日近２０００名派遣工在分發
現場等待。在生產車間，近２０萬名工人實行兩班倒制度，擰螺絲、貼膜、組裝零件，傳送帶持
續輸送成型的ｉＰｈｏｎｅ　１７，隨後產品進入包裝車間，被裝入印有蘋果ｌｏｇｏ的白色包
裝盒。
　
　　９月１０日凌晨，蘋果正式召開秋季新品發布會，推出ｉＰｈｏｎｅ　１７、ｉＰｈｏｎｅ
　Ａｉｒ、ｉＰｈｏｎｅ　１７　Ｐｒｏ　及ｉＰｈｏｎｅ　１７　Ｐｒｏ　Ｍａｘ四款機型。
其中，ｉＰｈｏｎｅ　１７　Ｐｒｏ系列的硬件調整尤為引人關注：該系列放棄此前沿用的鈦金
屬機身，轉而採用鋁合金材質；材質迭代同步帶來配色革新，蘋果首次新增亮橙色、深藍色兩種
外觀，搭配銀白色，形成三款配色方案。
　
　　報道稱，此次發布的ｉＰｈｏｎｅ　１７　Ｐｒｏ系列中，橙色、藍色、銀白色三款配色機
型，均有在富士康鄭州港區生產。同時，對於材質調整對生產的影響，富士康集團一位人事主管
透露，由於今年幾乎沒有鈦產品，生產順暢很多，鈦良品率低。（ｊｑ）

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處