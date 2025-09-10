內媒：鄭州富士康蘋果１７港區產線已接近滿產，近２０萬人兩班…

《經濟通通訊社１０日專訊》據《界面新聞》報道，目前，富士康鄭州港區正處於
ｉＰｈｏｎｅ １７ 系列產品量產爬坡期，隨著投產規模逐步擴大，廠區對人力的需求持續上
升。除了返費工之外，小時工是富士康另一類臨時用工。
報道指，記者９月５日以小時工身份進入富士康鄭州港區，當日近２０００名派遣工在分發
現場等待。在生產車間，近２０萬名工人實行兩班倒制度，擰螺絲、貼膜、組裝零件，傳送帶持
續輸送成型的ｉＰｈｏｎｅ １７，隨後產品進入包裝車間，被裝入印有蘋果ｌｏｇｏ的白色包
裝盒。
９月１０日凌晨，蘋果正式召開秋季新品發布會，推出ｉＰｈｏｎｅ １７、ｉＰｈｏｎｅ
Ａｉｒ、ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ 及ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ Ｍａｘ四款機型。
其中，ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ系列的硬件調整尤為引人關注：該系列放棄此前沿用的鈦金
屬機身，轉而採用鋁合金材質；材質迭代同步帶來配色革新，蘋果首次新增亮橙色、深藍色兩種
外觀，搭配銀白色，形成三款配色方案。
報道稱，此次發布的ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ系列中，橙色、藍色、銀白色三款配色機
型，均有在富士康鄭州港區生產。同時，對於材質調整對生產的影響，富士康集團一位人事主管
透露，由於今年幾乎沒有鈦產品，生產順暢很多，鈦良品率低。（ｊｑ）
