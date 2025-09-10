《中國要聞》奔馳（中國）及北京奔馳召回３１６輛進口和國產汽…

《經濟通通訊社１０日專訊》梅賽德斯－奔馳（中國）汽車銷售有限公司、北京奔馳汽車有
限公司日前根據《缺陷汽車產品召回管理條例》和《缺陷汽車產品召回管理條例實施辦法》的要
求，向國家市場監督管理總局備案了召回計劃。
一、召回編號Ｓ２０２５Ｍ０１３７Ｖ：自即日起，召回生產日期從２０２２年１０月２０
日至２０２５年５月２０日期間的部分進口ＧＬＣ和ＥＱＥ級汽車，共計３０２輛。本次召回範
圍內的部分車輛，由於轉向聯軸器的連接螺栓可能未按正確扭矩緊固，導致方向盤與轉向齒條之
間的機械連接逐漸鬆動。極端情況下，車輛失去轉向能力，存在安全隱患。梅賽德斯－奔馳（中
國）汽車銷售有限公司將通過梅賽德斯－奔馳授權經銷商，免費為召回範圍內的車輛進行檢查，
必要時重新緊固轉向聯軸器的連接螺栓，以消除安全隱患。
二、召回編號Ｓ２０２５Ｍ０１３８Ｖ：自２０２５年９月２５日起，召回生產日期從
２０２２年４月１１日至２０２３年３月２２日期間的部分國產ＥＱＢ車輛，共計１４輛。本次
召回範圍內的部分車輛，由於高壓動力電池高壓匯流排的固定螺栓可能未正確擰緊，導致偶發動
力傳輸中斷，增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患。北京奔馳汽車有限公司將通過梅賽德斯
－奔馳授權經銷商，為召回範圍內的車輛免費更換高壓動力電池，以消除安全隱患。（ｊｑ）
撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情