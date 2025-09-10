【ＡＩ】阿里巴巴與榮耀深化合作，首將全棧ＡＩ能力應用於ＡＩ…

《經濟通通訊社１０日專訊》９月９日，阿里巴巴集團與榮耀宣布全面深化戰略合作，合作

覆蓋ＡＩ雲基礎設施、ＡＩ模型、ＡＩ智能體（Ａｇｅｎｔ）生態等多個領域，以及線上線下商

業生態。這是阿里巴巴全棧ＡＩ技術能力首次整合應用於ＡＩ手機行業。



阿里巴巴集團ＣＥＯ吳泳銘表示，阿里巴巴始終堅信ＡＩ重塑千行百業的巨大潛力，期待發

揮阿里的全棧ＡＩ能力優勢，與榮耀攜手重構ＡＩ終端交互方式，為用戶創造更好的ＡＩ體驗。



榮耀ＣＥＯ李健表示，雙方的合作將共同上探技術的邊界，共同探索「以人為中心」的下一

代智能交互，更好地為用戶創造價值，讓ＡＩ真正落地，將更極致的智慧體驗帶給全球用戶。



今年７月，榮耀發布的新款折疊手機榮耀Ｍａｇｉｃ Ｖ５便搭載了阿里通義大模型，以及

飛豬旅行、高德地圖兩個垂直Ａｇｅｎｔ應用，支持用戶在ＡＩ文本處理、圖片美化、音視頻模

式實時互動、出行和旅行場景個性化需求滿足等ＡＩ服務。接下來，雙方將將成立聯合實驗室，

共同推進大模型與終端的硬件、系統、場景深度融合，共同打造全球領先的「雲端一體」智能終

端體驗。（ｗｎ）

