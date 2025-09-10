《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒１７％，反內捲見效ＰＰＩ跌幅…

《經濟通通訊社１０日專訊》內地８月ＣＰＩ同比再度淪為負值，並創六個月最大降幅；不

過核心ＣＰＩ同比漲勢延續，漲幅創兩年半高點。當月ＰＰＩ同比降幅收窄，為四個月最小；環

比則轉為持平。分析人士認為，這反映了中國「反內捲」舉措初見成效。



滬深股市上午集體收升，滬綜指升０﹒１７％，報３８１３﹒７８點，深成指半日升

０﹒２４％，創業板指揚１﹒１４％。兩市半日成交１２８６１億元（人民幣．下同），較上個

交易日同時段成交減少３０７億元或２﹒３％。



經濟學人智庫（ＥＩＵ）中國高級經濟學家徐天辰表示，６－７月開始的「反內捲」措施的

效果開始顯現，但中國物價要想持續上升仍需時日，原因有二：一是反內捲中更難的部分－－如

痛苦的去產能－－尚未真正到來；二是正面臨全球放緩的前景，將打擊對原材料和工業品的需求

。



盤面上，算力硬件、通信設備概念股集體大漲，工業富聯（滬：６０１１３８）漲停。蘋果

宣布推出ｉＰｈｏｎｅ １７系列，包括ｉＰｈｏｎｅ １７ Ｐｒｏ、ｉＰｈｏｎｅ １７及

全新輕薄機型ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ。三款手機均配備採用３納米製程的Ａ１９芯片。另外，據

悉ｉＰｈｏｎｅ Ａｉｒ僅支持ｅＳＩＭ，該數字ＳＩＭ卡內置於ｉＰｈｏｎｅ中，讓用戶不再

需要實體ＳＩＭ卡。中國聯通（滬：６０００５０）上午收升７﹒３％，中國電信

（滬：６０１７２８）漲１﹒８％。



下跌方面，鋰礦股低開低走，天齊鋰業（深：００２４６６）及欣旺達

（深：３００２０７）均跌超５％。寧德時代（深：３００７５０）控股子公司據報於９日召開

江西梘下窩鋰礦復產工作會議，知情人士表示，預計該礦區將很快復工復產。寧德時代早盤亦挫

１﹒６％。（ｒｙ）

