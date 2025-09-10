  • 會員
10/09/2025 15:05

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１３％，通縮重臨，兩市成交不足２…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》８月通脹數據出爐，當月ＣＰＩ同比再次轉負並創下半年最大
跌幅０﹒４％；ＰＰＩ同比跌幅則為四個月最窄，環比由負轉平創九個月高點。分析指，數據為
後期穩增長政策發力提供空間。滬深股市收升，滬綜指收升０﹒１３％，報３８１２﹒２２點，
深成指升０﹒３８％，創業板指揚１﹒２７％。兩市全日成交額約１﹒９８萬億元（人民幣．下
同），為８月１３日以來成交額首次跌落２萬億元水平，較上個交易日縮量１４０４億元或
６﹒６％。
　
　　外資續流入中國投資市場。高盛最新數據顯示，８月全球對沖基金對中國股市（包括Ａ股及
港股）的淨買入量創去年９月以來新高。高盛主經紀商（Ｐｒｉｍｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）數據
顯示，全球對沖基金對亞洲股票市場風險偏好連續４個月高企。８月，全球對沖基金的中國股票
倉位上升７６個基點，至兩年來的高點。
　
　　盤面上看，蘋果公司新ｉＰｈｏｎｅ發布推動通信設備股領漲大市，板塊漲逾５％，工業富
聯（滬：６０１１３８）封板。目前，富士康鄭州港區正處於ｉＰｈｏｎｅ　１７系列產品量產
爬坡期，隨著投產規模逐步擴大，廠區對人力的需求持續上升。內媒指生產車間近２０萬名工人
實行兩班倒制度趕工生產。
　
　　另外，旅遊股表現強勢，凱撒旅業（深：０００７９６）漲停。隨著國慶、中秋雙節假期臨
近，旅遊市場持續升溫。眾信旅遊數據顯示，「十一」期間出遊人數較去年同比激增１３０％，
ＧＭＶ增幅超１２０％，其中部分熱門目的地線路提前３個月售罄，國內遊與出境遊呈現「雙向
繁榮」。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　４４４５﹒３６　　＋０﹒２１　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３８１２﹒２２　　＋０﹒１３　　　８２１１１﹒４０　　
　　深證成指　　１２５５７﹒６８　＋０﹒３８　　　１１５７０﹒１０　　
　　創業板指　　２９０４﹒２７　　＋１﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１２５９﹒１０　　＋１﹒０９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６２﹒２２　　－０﹒１６　　　　　１﹒７９　　　　
　　深證Ｂ指　　１３５９﹒４２　　＋０﹒２４　　　　　１﹒０５　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

