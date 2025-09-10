《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒１３％，通縮重臨，兩市成交不足２…

《經濟通通訊社１０日專訊》８月通脹數據出爐，當月ＣＰＩ同比再次轉負並創下半年最大

跌幅０﹒４％；ＰＰＩ同比跌幅則為四個月最窄，環比由負轉平創九個月高點。分析指，數據為

後期穩增長政策發力提供空間。滬深股市收升，滬綜指收升０﹒１３％，報３８１２﹒２２點，

深成指升０﹒３８％，創業板指揚１﹒２７％。兩市全日成交額約１﹒９８萬億元（人民幣．下

同），為８月１３日以來成交額首次跌落２萬億元水平，較上個交易日縮量１４０４億元或

６﹒６％。



外資續流入中國投資市場。高盛最新數據顯示，８月全球對沖基金對中國股市（包括Ａ股及

港股）的淨買入量創去年９月以來新高。高盛主經紀商（Ｐｒｉｍｅ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ）數據

顯示，全球對沖基金對亞洲股票市場風險偏好連續４個月高企。８月，全球對沖基金的中國股票

倉位上升７６個基點，至兩年來的高點。



盤面上看，蘋果公司新ｉＰｈｏｎｅ發布推動通信設備股領漲大市，板塊漲逾５％，工業富

聯（滬：６０１１３８）封板。目前，富士康鄭州港區正處於ｉＰｈｏｎｅ １７系列產品量產

爬坡期，隨著投產規模逐步擴大，廠區對人力的需求持續上升。內媒指生產車間近２０萬名工人

實行兩班倒制度趕工生產。



另外，旅遊股表現強勢，凱撒旅業（深：０００７９６）漲停。隨著國慶、中秋雙節假期臨

近，旅遊市場持續升溫。眾信旅遊數據顯示，「十一」期間出遊人數較去年同比激增１３０％，

ＧＭＶ增幅超１２０％，其中部分熱門目的地線路提前３個月售罄，國內遊與出境遊呈現「雙向

繁榮」。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００ ４４４５﹒３６ ＋０﹒２１

上證指數 ３８１２﹒２２ ＋０﹒１３ ８２１１１﹒４０

深證成指 １２５５７﹒６８ ＋０﹒３８ １１５７０﹒１０

創業板指 ２９０４﹒２７ ＋１﹒２７

科創５０ １２５９﹒１０ ＋１﹒０９

Ｂ股指數 ２６２﹒２２ －０﹒１６ １﹒７９

深證Ｂ指 １３５９﹒４２ ＋０﹒２４ １﹒０５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

