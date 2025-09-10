  • 會員
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 10:28

《Ａ股焦點》銀行家人才爭奪戰升溫，中金增設職位層級，Ａ股跌…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》援引知情人士透露，中金公司（０３９０８）
（滬：６０１９９５）為高級投資銀行家增設了新的職位層級，旨在交易業務蓬勃發展的背景下
留住人才。
　
　　新增職位包括高級董事總經理和總監。知情人士稱，儘管交易活動回升，在難以大幅提高薪
酬或獎金的當下，中金公司採取了這一舉措。
　
　　中金Ａ股現跌０﹒６％，報３６﹒６８元人民幣；Ｈ股則升０﹒８％。（ｒｙ）

