《Ａ股焦點》銀行家人才爭奪戰升溫，中金增設職位層級，Ａ股跌…

《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》援引知情人士透露，中金公司（０３９０８）

（滬：６０１９９５）為高級投資銀行家增設了新的職位層級，旨在交易業務蓬勃發展的背景下

留住人才。



新增職位包括高級董事總經理和總監。知情人士稱，儘管交易活動回升，在難以大幅提高薪

酬或獎金的當下，中金公司採取了這一舉措。



中金Ａ股現跌０﹒６％，報３６﹒６８元人民幣；Ｈ股則升０﹒８％。（ｒｙ）

