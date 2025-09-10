「高德掃街榜」打造面向線下服務的信用體系，高德ＣＥＯ：掃街…

《經濟通通訊社１０日專訊》今日是阿里巴巴集團成立２６周年，旗下高德今日正式發布全

球首個基於行為＋信用的榜單產品－－「高德掃街榜」，打造面向線下服務的全新信用體系。



在阿里總部發布會現場，高德ＣＥＯ郭寧表示，高德掃街榜永不商業化。掃街榜希望每天為

全國線下店舖多帶去１０００萬消費者，每天為小店帶來５０００萬流量的精準曝光，解決「酒

香也怕巷子深」難題，為更多商家提供公平的展示機會。



「高德掃街榜」主要分為美食、酒店、景區三類，尤其以線下餐飲商家的榜單為主，此外還

包括一些特色美食榜單，比如「本地人愛去」、「多次前往」、「煙火小店」等，將覆蓋全國

３００多個地級市。



＊香港「高德掃街榜」，華嫂冰室佔榜首＊



記者發現，香港用戶打開高德地圖，也能看到「高德掃街榜」，目前榜單頭三位分別為華嫂

冰室、一蘭拉麵（尖沙咀店）、珍妮曲奇聰明小熊（尖沙咀店）；當中還有「專程前往」、「回

頭客」、「本地人」、「熱門」的分榜。另還設有人均價位較高的「狀元榜」。



官方宣傳資料顯示，該榜單是根據近一年５１３２萬人的１３億次導航２２８億公里計算，

通過用戶多次反覆前往的１１８萬家店舖篩選，結合芝麻信用計算的真實評價生成。（ｓｌ）

