  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 10:05

「高德掃街榜」打造面向線下服務的信用體系，高德ＣＥＯ：掃街…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》今日是阿里巴巴集團成立２６周年，旗下高德今日正式發布全
球首個基於行為＋信用的榜單產品－－「高德掃街榜」，打造面向線下服務的全新信用體系。
　
　　在阿里總部發布會現場，高德ＣＥＯ郭寧表示，高德掃街榜永不商業化。掃街榜希望每天為
全國線下店舖多帶去１０００萬消費者，每天為小店帶來５０００萬流量的精準曝光，解決「酒
香也怕巷子深」難題，為更多商家提供公平的展示機會。
　
　　「高德掃街榜」主要分為美食、酒店、景區三類，尤其以線下餐飲商家的榜單為主，此外還
包括一些特色美食榜單，比如「本地人愛去」、「多次前往」、「煙火小店」等，將覆蓋全國
３００多個地級市。
　
＊香港「高德掃街榜」，華嫂冰室佔榜首＊
　
　　記者發現，香港用戶打開高德地圖，也能看到「高德掃街榜」，目前榜單頭三位分別為華嫂
冰室、一蘭拉麵（尖沙咀店）、珍妮曲奇聰明小熊（尖沙咀店）；當中還有「專程前往」、「回
頭客」、「本地人」、「熱門」的分榜。另還設有人均價位較高的「狀元榜」。
　
　　官方宣傳資料顯示，該榜單是根據近一年５１３２萬人的１３億次導航２２８億公里計算，
通過用戶多次反覆前往的１１８萬家店舖篩選，結合芝麻信用計算的真實評價生成。（ｓｌ）

【你點睇？】中國上周舉行閱兵，特朗普隨後周五簽令將國防部更名為戰爭部。你認為兩者是否相關？► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

美國人為何對逮捕韓國工程師反應平淡？

09/09/2025 14:49

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處