AH股新聞

10/09/2025 10:25

高德地圖發布「高德掃街榜」，發放超１０億元補貼鼓勵用戶到店…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》阿里巴巴旗下高德地圖今日宣布推出全球首個基於用戶行為產
生的榜單「高德掃街榜」，構建全新的線下服務信用體系，以全力支持線下餐飲及服務消費。高
德同時啟動「煙火好店支持計劃」，通過發放超１０億元（人民幣．下同）補貼等措施，鼓勵用
戶到店消費，希望每天能為線下餐飲及其他服務業多帶去１０００萬客流。
　
　　據介紹，高德地圖覆蓋全國超７００萬個餐廳點位，目前每天有１﹒２億次生活服務相關搜
索，導航前往１３００萬個生活服務目的地。高德「煙火好店支持計劃」將通過三方面大力度補
貼，鼓勵用戶到店消費，助力煙火小店客流、交易的雙增長。
　
＊大派２億元到店出行補貼券、９﹒５億元消費券＊
　
　　出行補貼方面，高德地圖針對出發地或目的地是線下商家的用戶，發放價值２億元專屬到店
出行補貼券包，包含公交地鐵補貼、打車券、加油券等，補貼用戶出行成本。
　
　　交易補貼方面，高德地圖將發放９﹒５億元消費券，鼓勵用戶前往煙火好店體驗優質服務，
包含到店優惠券、招牌菜折扣等，所有成本由平台承擔。
　
＊提供３０００萬元激勵，邀行業達人助小店推廣＊
　
　　高德還將通過首頁ＡＩ推薦、搜索熱詞推送、導航語音播報等方式，每天為優質煙火小店提
供５０００萬流量的精準曝光。同時提供３０００萬元平台激勵，廣泛邀請行業達人幫助小店製
作優質推廣內容。
　
　　與此同時，高德掃街榜發布了首份「煙火小店榜」，首批上榜的２９６２家煙火小店覆蓋全
國６１個城市，接下來將陸續覆蓋全國更多城市。（ｓｌ）

