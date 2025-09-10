《中國監管》網信辦整治互聯網新聞，逾千假冒新聞單位、「標題…

《經濟通通訊社１０日專訊》國家網信辦今日在微信公眾號「網信中國」發文指，國家網信

辦近期持續加強互聯網新聞信息服務管理，規範網上新聞傳播秩序，督促網站平台強化新聞信息

內容管理，處置一批違法違規帳號，部分典型案例包括假冒仿冒新聞單位、冒用新聞欄目照片等

。



其中，新浪微博帳號「黑龍江新聞觀察網」、「互聯網新聞網」、微信視頻號「直播忻州」

、百度百家號「上游皖觀察」、今日頭條號「時代之聲」等１２００餘個帳號，在名稱、頭像、

簡介等帳號信息中使用與新聞單位相同或相似內容，違規發布新聞信息。相關帳號已被依法依約

關閉或禁言。



某文化傳媒有限公司未取得互聯網新聞信息服務許可，在微信、微博等平台註冊「瞭新社」

矩陣帳號，以「通訊員」、「記者」名義進行新聞採訪報道，違規開展互聯網新聞信息採編發布

服務。相關帳號已被依法依約關閉。



微信公眾號「天津百曉圈子」、「天津老劉」等２０余個帳號長期發布有關社會突發事件的

「標題黨」文章，在文中冒用央視「新聞聯播」、「新聞直播間」等欄目主持人照片，混淆公眾

視聽，擾亂網上傳播秩序。相關帳號已被依法依約關閉。



「金融界」、「中訪網」、「全球財說」等４６個公眾帳號，使用「標題黨」、誇張詞彙發

布涉企虛假不實新聞，集納企業負面信息，惡意詆毀抹黑企業，干擾企業正常生產經營。相關帳

號已被依法依約禁言。



國家網信辦強調，網信部門將持續加大違規開展互聯網新聞信息服務亂象整治力度，依法從

嚴處置問題突出的平台和帳號，大力營造清朗網絡空間。（ｓｌ）

