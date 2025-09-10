《Ａ股焦點》深圳皇庭廣場司法流拍，核心資產暫保，皇庭國際漲…

《經濟通通訊社１０日專訊》深圳知名商業地標皇庭廣場首次拍賣流拍。據京東網司法拍賣

平台今日公示的信息，本次拍賣有１人報名，但無出價記錄。



依據估價機構去年１２月２０日出具的評估報告，皇庭廣場市場價值約４３﹒６１億元（人

民幣．下同），而今次拍賣起拍價３０﹒５３億元，以此計算，皇庭廣場首次拍賣價較評估價相

當於打了七折。



皇庭廣場是皇庭國際核心資產，貢獻公司超５６％年營收，皇庭廣場一旦成功易主，將極可

能觸發「淨利潤為負且營收不足３億元」的退市條款，使皇庭國際直面強制退市的巨大風險。



皇庭廣場易主不成，母公司皇庭國際（深：００００５６）股價開心，今早略微低開後衝高

，現漲８﹒６％，報３﹒０２元。



＊子公司無力支付一筆信託貸款的２７﹒５億元本息＊



皇庭國際今年８月公告這場拍賣時曾提到，「公司正在與債權人溝通協商包括債務化解在內

的整體和解方案，雙方均在積極爭取和解方案盡早落地；後續雙方若能達成和解，可能存在法院

撤銷本次司法拍賣的情況」。



距離福田口岸僅兩個地鐵站的皇庭廣場２０１３年開業初期曾經風光一時，但自２０１５年

開始周邊ＣＯＣＯ Ｐａｒｋ、卓悅中心等商場崛起，皇庭廣場客流大減，加上新冠疫情衝擊，

空置率曾高達三成。在２０２３年疫後全面通關後，皇庭廣場成為「港人北上」消費熱點。據皇

庭國際披露，２０２４年，皇庭廣場出租率維持９５％以上，日均客流超過１０萬人次，周末日

均１２萬人次，大型節假日日均客流超１５萬人次。



而導致皇庭廣場被拍賣的直接導火線是一筆始於２０１６年３月的信託貸款。當時皇庭國際

子公司融發投資以商場及土地使用權為抵押，向中信信託獲取３０億元、期限五年的貸款，合同

約定資金用於商場擴建及業態升級。但受房地產行業下行影響，這筆融資在２０２１年３月到期

時，皇庭國際僅償還２﹒５億元本金，剩餘２７﹒５億元本息無力支付。



深圳市中級人民法院隨即查封了皇庭廣場；中信信託則在２０２３年拿到終審勝訴判決後，

於２０２４年７月將債權轉讓給不良資產處置機構光曜夏嵐，最終推動這場司法拍賣。（ｓｌ）

