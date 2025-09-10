《中國要聞》東航南昌－澳門航線首航，國產Ｃ９０９首飛澳門商…

《經濟通通訊社１０日專訊》中國東方航空ＭＵ８６５航班今日上午１１時許從南昌昌北國

際機場飛抵澳門國際機場，標誌著南昌往返澳門航線首航圓滿成功，而這也是國產支線飛機

Ｃ９０９首次執飛澳門商業航線。



該航線每周三、五、日運營，每周三班往返南昌與澳門，將為江西與澳門之間打造便捷的空

中通道。（ｓｌ）

