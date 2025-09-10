  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 11:53

《中國要聞》東航南昌－澳門航線首航，國產Ｃ９０９首飛澳門商…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》中國東方航空ＭＵ８６５航班今日上午１１時許從南昌昌北國
際機場飛抵澳門國際機場，標誌著南昌往返澳門航線首航圓滿成功，而這也是國產支線飛機
Ｃ９０９首次執飛澳門商業航線。
　
　　該航線每周三、五、日運營，每周三班往返南昌與澳門，將為江西與澳門之間打造便捷的空
中通道。（ｓｌ）

撐運動．護關節 | 維柏健健骨鐵三角【關節健骨至尊(升級版)】激筍買1送1 (原價$388)！同時修復、抗蝕、強骨，7天見效。立即把握健骨良機！(優惠期至18/9/2025)► 了解詳情

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

etnet榮獲2024-2025年度「數碼無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

東京孤命自影，石破倉皇「玉碎」

10/09/2025 16:46

大國博弈

定期存款 | 一周定期存款，銀債效應，港元定存加息戰升級，3...

07/09/2025 10:55

貨幣攻略

關稅戰 | 特朗普簽署行政令實施美日貿易協議，對汽車等日本產...

05/09/2025 10:07

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處