10/09/2025 14:08

《中國要聞》工信部召開「十五五」規劃座談會，小米、美的等參與

　　《經濟通通訊社１０日專訊》工信部辦公廳微信公眾號「工信微報」今日發文稱，工信部黨
組書記、部長李樂成９日主持召開工業和信息化「十五五」規劃企業座談會，聽取企業行業情況
介紹和意見建議，與企業深入溝通交流。中國石化、鞍鋼集團、中國稀土集團、國機集團、中國
中車集團、東軟醫療、上海電氣、美的集團、小米集團、用友網絡、智元機器人、武漢銳科激光
等企業負責人參加座談會並作交流發言。
　
　　李樂成表示，編制實施好工業和信息化「十五五」規劃，離不開廣大企業的大力支持與企業
家的積極貢獻。要牢牢把握保持製造業合理比重目標，以優質優價實現價值創造，推動中國產品
高端化，為築牢製造業基本盤多做貢獻。要持續增強企業科技創新主體地位，鼓勵企業加大科技
創新投入，牽頭組建創新聯合體，更多承擔國家科技攻關任務。
　
　　要加快推進數字化綠色化轉型，深化工業互聯網應用，拓展「人工智能＋」典型應用場景，
加快新技術新產品新場景大規模應用落地。要提升重點行業治理水平，加強行業自律，防範企業
非理性競爭行為，有序引導企業海外布局，共同維護和營造良好市場環境。（ｓｌ）

