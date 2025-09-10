  • 會員
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

10/09/2025 09:35

【聚焦數據】內地８月ＣＰＩ同比轉跌０﹒４％遜預期，ＰＰＩ降…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２５年８月，全國居民消費價格
（ＣＰＩ）同比下降０﹒４％，遜於預期的下降０﹒２％，創今年２月以來新低，上月為持平。
其中，城市下降０﹒３％，農村下降０﹒６％；食品價格下降４﹒３％，非食品價格上漲
０﹒５％；消費品價格下降１﹒０％，服務價格上漲０﹒６％。１－８月平均，全國居民消費價
格比上年同期下降０﹒１％。
　
　　８月，全國居民消費價格環比持平，上月為增０﹒４％。其中，城市持平，農村上漲
０﹒１％；食品價格上漲０﹒５％，非食品價格下降０﹒１％；消費品價格上漲０﹒１％，服務
價格持平。
　
＊ＰＰＩ跌幅今年３月以來首次收窄＊
　
　　２０２５年８月，全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，符合預期，為今
年４月以來最佳，降幅比上月收窄０﹒７個百分點，為今年３月以來首次收窄；環比則由下降
０﹒２％轉為持平，為去年１１月以來最佳。工業生產者購進價格同比下降４﹒０％，環比持平
。１－８月平均，工業生產者出廠價格比上年同期下降２﹒９％，工業生產者購進價格下降
３﹒３％。（ｓｌ）

