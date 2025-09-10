【數據解讀】統計局：ＣＰＩ轉降，食品價格漲幅低季節性水平及…

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２５年８月，全國居民消費價格

（ＣＰＩ）同比下降０﹒４％，遜於預期的下降０﹒２％，創今年２月以來半年新低，上月為持

平。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，８月份，ＣＰＩ同比由平轉降，主要是上

年同期對比基數走高疊加本月食品價格漲幅低於季節性水平所致。從翹尾看，上年價格變動對本

月ＣＰＩ同比的翹尾影響約為－０﹒９個百分點，下拉影響比上月擴大０﹒４個百分點；從新漲

價看，本月ＣＰＩ環比持平，低於季節性水平約０﹒３個百分點。二者共同導致ＣＰＩ同比走低

。



分類別看，主要是食品價格較低。本月食品價格環比上漲０﹒５％，漲幅低於季節性水平約

１﹒１個百分點，其中豬肉、雞蛋、鮮果價格變動均弱於季節性。食品價格同比下降４﹒３％，

降幅比上月擴大２﹒７個百分點，對ＣＰＩ同比的下拉影響比上月增加約０﹒５１個百分點，高

於ＣＰＩ同比降幅。其中，豬肉、鮮菜和雞蛋價格同比分別下降１６﹒１％、１５﹒２％和

１４﹒２％，降幅比上月分別擴大６﹒６個、７﹒６個和１﹒３個百分點，鮮果價格同比由上月

上漲２﹒８％轉為下降３﹒７％，上述四項對ＣＰＩ同比的下拉影響比上月增加約０﹒４７個百

分點。非食品價格上漲０﹒５％，漲幅連續第三個月擴大，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒４３個百

分點。



＊核心ＣＰＩ同比漲幅擴至０﹒９％，連續第四個月擴大＊



隨著擴內需促消費政策持續顯效，核心ＣＰＩ同比漲幅連續第四個月擴大。本月扣除食品和

能源價格的核心ＣＰＩ同比上漲０﹒９％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點。其中，扣除能源的

工業消費品價格同比上漲１﹒５％，漲幅比上月擴大０﹒３個百分點。



工業消費品中，金飾品和鉑金飾品價格同比分別上漲３６﹒７％和２９﹒８％，合計影響

ＣＰＩ同比上漲約０﹒２２個百分點；家用器具和文娛耐用消費品價格同比漲幅分別擴大至

４﹒６％和２﹒４％，合計影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒０９個百分點；燃油小汽車價格同比降幅

繼續收窄至２﹒３％。



服務價格同比漲幅自３月起逐步擴大，本月上漲０﹒６％，漲幅比上月擴大０﹒１個百分點

，影響ＣＰＩ同比上漲約０﹒２３個百分點。其中，家政服務和美發價格同比分別上漲２﹒３％

和１﹒０％，漲幅較為穩定；醫療服務和教育服務價格同比分別上漲１﹒６％和１﹒２％，交通

工具租賃費和旅遊價格同比分別上漲０﹒８％和０﹒７％，漲幅均有擴大。（ｓｌ）

