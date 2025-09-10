【數據解讀】統計局：市場競爭秩序持續優化，帶動ＰＰＩ降幅３…

《經濟通通訊社１０日專訊》國家統計局公布，２０２５年８月，全國工業生產者出廠價格

（ＰＰＩ）同比下降２﹒９％，符合預期，為今年４月以來最佳，降幅比上月收窄０﹒７個百分

點，為今年３月以來首次收窄；環比則由下降０﹒２％轉為持平，為去年１１月以來最佳。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀數據指，ＰＰＩ同比降幅收窄，除受上年同期對比

基數走低影響外，中國加緊實施更加積極有為的宏觀政策，一些行業價格呈現積極變化。一是國

內市場競爭秩序持續優化，企業無序競爭得到治理、重點行業產能治理有序開展，相關行業價格

同比降幅收窄。煤炭加工、黑色金屬冶煉和壓延加工業、煤炭開採和洗選業、光伏設備及元器件

製造、新能源車整車製造價格同比降幅比上月分別收窄１０﹒３個、６﹒０個、３﹒２個、

２﹒８個和０﹒６個百分點，對ＰＰＩ同比的下拉影響比上月減少約０﹒５０個百分點，是

ＰＰＩ同比降幅收窄的主要原因。



＊新興產業相關行業價格回升，升級類消費需求增加＊



二是發展新動能穩步成長帶動相關行業價格同比回升。新興產業茁壯成長、科技創新和產業

創新深度融合、綠色發展提質增效，相關行業價格同比有所回升。集成電路封裝測試系列價格上

漲１﹒１％，船舶及相關裝置製造價格上漲０﹒９％，通信系統設備製造價格上漲０﹒３％，固

體廢棄物處理設備價格上漲０﹒３％；電子專用材料製造、智能無人飛行器製造價格分別由上月

下降１﹒６％和０﹒５％轉為持平；廢棄資源綜合利用業價格降幅收窄５﹒４個百分點。



三是升級類消費需求增加拉動部分行業價格同比上漲。工藝美術及禮儀用品製造價格上漲

１３﹒０％，運動用球類製造價格上漲４﹒７％，中樂器製造價格上漲１﹒６％，營養食品製造

價格上漲０﹒９％，專項運動器材及配件製造價格上漲０﹒４％，保健食品製造價格上漲

０﹒３％。



＊ＰＰＩ環比結束連續八個月下行態勢＊



ＰＰＩ環比則結束連續八個月下行態勢。８月ＰＰＩ環比變動的主要特點：一是供需關係改

善影響部分能源和原材料行業價格環比由降轉漲。煤炭加工價格由上月下降４﹒７％轉為上漲

９﹒７％，煤炭開採和洗選業價格由下降１﹒５％轉為上漲２﹒８％，黑色金屬冶煉和壓延加工

業價格由下降０﹒３％轉為上漲１﹒９％，玻璃採造價格由下降１﹒５％轉為上漲０﹒１％，電

力熱力生產和供應業價格由下降０﹒９％轉為上漲０﹒１％。



二是輸入性因素影響國內石油和部分有色金屬行業價格環比回落。國際有色金屬價格高位震

蕩，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲０﹒２％，漲幅比上月回落０﹒６個百分點，其中

金冶煉、鋁冶煉價格均上漲０﹒２％，銅冶煉價格下降１﹒１％。國際油價下行帶動國內石油開

採、精煉石油產品製造價格分別下降１﹒４％和０﹒６％。（ｓｌ）

