【ＦＯＣＵＳ】危機四起蘋果突圍，「超薄＋滿配」雙向出擊

【ＦＯＣＵＳ】華為Ｍａｔｅ ＸＴｓ、小米１６、三星Ｓ２６……面對前所未有的新機矩

陣，多年徘徊小修小改的蘋果，周三（１０日．本港時間）凌晨登場的秋季發布會，祭出執行長

庫克口中的「史上最大飛躍（ｂｉｇｇｅｓｔ ｌｅａｐ ｅｖｅｒ）」－－最薄ｉＰｈｏｎｅ

Ａｉｒ、基礎款ｉＰｈｏｎｅ１７升級不加價、可即時翻譯的ＡｉｒＰｏｄｓ……盡顯危機感

十足。



＊基礎款ｉＰｈｏｎｅ１７升級不加價＊



主題為Ａｗｅ ｄｒｏｐｐｉｎｇ的發布會，不論有無令人「驚掉下巴」，至少在一眾果迷

心中，足見誠意拉滿。



基礎款ｉＰｈｏｎｅ１７起售價維持６８９９港元（７９９美元）不變，但多項配置均較上

一代ｉＰｈｏｎｅ１６大幅升級，包括：飽受詬病的６０ＨＺ顯示屏，升級至１２０ＨＺ（較大

部分安卓機晚了數年）；前置相機像素由１２００萬像素增至１８００萬像素；Ａ１９晶片替代

Ａ１８，支持影片播放時長從２２小時延長至３０小時；存儲容量摒棄１２８ＧＢ，直接

２５６ＧＢ起步。



＊Ｐｒｏ機型「史上最長」雙紀錄＊



至於素來擔當主力的Ｐｒｏ機型（Ｐｒｏ和Ｐｒｏ Ｍａｘ銷量佔ｉＰｈｏｎｅ１６逾

７６％），儘管起售價因取消１２８ＧＢ入門款而上調８００元至９３９９港元，且機身從鈦金

屬回歸鋁金屬，但兩個ｉＰｈｏｎｅ「史上最長」－－最長長焦（等效焦距２００毫米）、最長

電池續航（Ｐｒｏ Ｍａｘ達３７小時影片播放），以及「星宇橙」新色，都足見吸引。高盛就

預計，ｉｐｈｏｎｅ收入２０２５、２０２６年財年分別增５％、７％。



而最展現蘋果「硬件實力」的，當屬首次亮相的ｉＰｈｏｎｅ ＡＩＲ，厚度僅５﹒６毫米

，不單較２００７年第一代ｉＰｈｏｎｅ的１１﹒６毫米輕盈逾半，更勝過三星５月發布Ｓ２５

Ｅｄｇｅ的５﹒８毫米。值得一提的是，該款超薄版新設計，將大部分零件集中於攝像頭所在

的機頂部位，並取消實體ＳＩＭ卡，被視作蘋果為未來進軍摺疊機型探路。



＊ＡＩＲ探路摺疊機，小米１６倒數＊



事實上，相比全球平均水平，中國消費者對摺疊手機表現出更強烈偏好，並往往視其為「高

階商務」、「高生產力」的象徵。三星、華為於７月、９月發布分別厚８﹒９毫米、１２﹒８毫

米的Ｚ Ｆｏｌｄ ７、Ｍａｔｅ ＸＴｓ摺疊手機；去年小米亦推出薄至９﹒４７毫米的

ＭＩＸ Ｆｏｌｄ４。傳聞２０２６年跟隨ｉＰｈｏｎｅ１８亮相的ｉＰｈｏｎｅ摺疊機，據報

厚度僅９毫米。



不過，ｉＰｈｏｎｅ１７眼下最大的威脅，仍是市佔反超蘋果的小米。其去年緊隨

ｉＰｈｏｎｅ１６發布的小米１５系列，業界人士測算累計銷量已近６５０萬，超過

ｉＰｈｏｎｅ１６系列。而小米集團總裁盧偉冰透露，發布倒計時的小米１６有「大驚喜」，並

最新預言今年將是「手機形態變化的大年」。



可以預見，蘋果以硬件創新重燃「王者之爭」戰火，但進軍折疊機型與獨立ＡＩ生態仍是未

知數，最終勝負誰屬？

