10/09/2025 17:55

《中國要聞》大鉦資本據報考慮出售所持泰邦生物股份，潛在買家…

　　《經濟通通訊社１０日專訊》據《彭博》引述知情人士透露，中國私募股權公司大鉦資本正
考慮出售其持有的泰邦生物集團股份。
　
　　知情人士稱，大鉦資本一直在接觸潛在買家，包括國有實體；惟目前仍在評估中，尚未就是
否推進出售作出最終決定。
　
　　知情人士稱，交易可能對泰邦生物的估值達到約６０億美元。
　
　　報道提到，大鉦資本的代表對消息不予置評；泰邦生物集團未回應置評請求。
　
　　公開資料顯示，泰邦生物總部位於貴州，核心業務包括血液製品和生物製品的研發、生產和
銷售，２００９年於納斯達克上市，２０１９年９月收到私有化要約。根據私有化收購協議，買
方財團以每股１２０美元的價格，收購買方團成員之外的其他股東持有的公司股份，公司總估值
約為４７﹒６億美元。
　
　　大鉦資本於２０１８年首次投資泰邦生物，同年成為泰邦生物的最大機構股東。２０２１年
，由大鉦資本牽頭組成的買方團（包括中信資本、高瓴資本、淡馬錫等）完成對泰邦生物的私有
化，泰邦生物隨之從納斯達克退市。在泰邦生物私有化交易完成前，大鉦資本持有
１０６６９９９１股普通股，約佔公司發行在外股份的２７﹒５％。（ｓｌ）

