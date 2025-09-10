《中國要聞》北京香山論壇下周舉行，國防部：越俄等逾百國家確…

《經濟通通訊社１０日專訊》第十二屆北京香山論壇將於９月１７－１９日（下周三至五）

舉行，國防部新聞發言人蔣斌今日在例行記者會上表示，第十二屆北京香山論壇各項準備工作已

基本就緒，１００餘個國家防務部門、軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席。



蔣斌稱，截至目前，包括越南、新加坡、俄羅斯、法國、尼日利亞、巴西在內的１００餘個

國家防務部門、軍隊領導以及國際和地區組織代表確認出席，國別範圍更廣、代表性更強，進一

步體現論壇包容開放的價值理念。



蔣斌介紹，本屆論壇將聚焦全球安全治理、亞太安全合作、維護國際秩序以及地區和平構建

舉辦４場全體會議和８場平行分組會議，並結合紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利

８０周年、聯合國成立８０周年，舉行「反法西斯戰爭勝利的時代意義」、「聯合國８０周年：

變局中前行」、「戰爭記憶與當代和平」等特色學術活動，倡導各國共同守護世界反法西斯戰爭

勝利成果和戰後國際秩序，探尋行之有效的衝突解決之道。（ｓｌ）

